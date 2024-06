Uscito il trailer di “Twelve Final Days”, il racconto degli ultimi giorni da tennista di Roger Federer (video)

Save the date: 20 giugno, 2024. Su Prime Video uscirà un docufilm molto atteso da tutti gli appassionati di tennis, in particolare dai milioni di fan di Roger Federer: “Twelve Final Days”, il racconto degli ultimi giorni vissuti dallo svizzero come tennista. In questa clip video, il canale di streaming mostra un’anteprima della produzione. La riportiamo qua sotto.

The competition is over but the legacy lives forever. FEDERER: Twelve Final Days, June 20. pic.twitter.com/TUVqerZxKm — Prime Video (@PrimeVideo) June 3, 2024

“Still gives me chills”, ossia continua a darmi i brividi scrive lo stesso Federer in un commento al post del canale. Non resta che attendere e godersi questo documentario.

Mario Cecchi