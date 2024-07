Giochi Olimpici Parigi 2024: Il Tabellone Principale Maschile. Djokovic potrebbe sfidare Nadal al secondo turno. 4 azzurri al via. Ostacolo francese per Musetti

🇫🇷 Giochi Olimpici Parigi 2024 – Tabellone Principale – parte alta

(1) Djokovic (SRB 🇷🇸) vs Ebden (AUS 🇦🇺)

Fucsovics (HUN 🇭🇺) vs Nadal (ESP 🇪🇸)

Raonic (CAN 🇨🇦) vs Koepfer (GER 🇩🇪)

Arnaldi (ITA 🇮🇹) vs (14) Fils (FRA 🇫🇷)

(12) Baez (ARG 🇦🇷) vs Monteiro (BRA 🇧🇷)

Eubanks (USA 🇺🇸) vs Hassan (LBN 🇱🇧)

Echargui (TUN 🇹🇳) vs Evans (GBR 🇬🇧)

Bergs (BEL 🇧🇪) vs (8) Tsitsipas (GRE 🇬🇷)

(3) Zverev (GER 🇩🇪) vs Munar (ESP 🇪🇸)

Machac (CZE 🇨🇿) vs Zhang (CHN 🇨🇳)

Wawrinka (SUI 🇨🇭) vs Kotov (AIN)

Popyrin (AUS 🇦🇺) vs (16) Jarry (CHI 🇨🇱)

(11) Musetti (ITA 🇮🇹) vs Monfils (FRA 🇫🇷)

Navone (ARG 🇦🇷) vs Borges (POR 🇵🇹)

Draper (GBR 🇬🇧) vs Nishikori (JPN 🇯🇵)

Bublik (KAZ 🇰🇿) vs (7) Fritz (USA 🇺🇸)

(6) Ruud (NOR 🇳🇴) vs Daniel (JPN 🇯🇵)Martinez (ESP 🇪🇸) vsCerundolo (ARG 🇦🇷) vs Barrios Vera (CHI 🇨🇱)Marozsan (HUN 🇭🇺) vs (10) Humbert (FRA 🇫🇷)

(13) Auger-Aliassime (CAN 🇨🇦) vs Giron (USA 🇺🇸)

Lajovic (SRB 🇷🇸) vs Marterer (GER 🇩🇪)

ALT vs Ofner (AUT 🇦🇹)

Hijikata (AUS 🇦🇺) vs (4) Medvedev (AIN)

(5) De Minaur (AUS 🇦🇺) vs Struff (GER 🇩🇪)

Moutet (FRA 🇫🇷) vs Nagal (IND 🇮🇳)

Mensik (CZE 🇨🇿) vs Shevchenko (KAZ 🇰🇿)

Darderi (ITA 🇮🇹) vs (9) Paul (USA 🇺🇸)

(15) Tabilo (CHI 🇨🇱) vs Safiullin (AIN)

Etcheverry (ARG 🇦🇷) vs Seyboth Wild (BRA 🇧🇷)

Griekspoor (NED 🇳🇱) vs Norrie (GBR 🇬🇧)

Habib (LBN 🇱🇧) vs (2) Alcaraz (ESP 🇪🇸)