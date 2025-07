Toni Nadal lancia Djokovic: “Novak può avere più chance di vincere Wimbledon rispetto a Sinner”

Toni Nadal continua a considerare Carlos Alcaraz il favorito per la vittoria finale a Wimbledon, ma a sorpresa afferma che Djokovic potrebbe aver più chance di Sinner. Secondo lo storico coach di Rafa, Jannik potrebbe risentire mentalmente della dura sconfitta patita a Parigi da Alcaraz, mentre sulla tenuta mentale del serbo non ha alcun dubbio. Così Toni ha parlato nel suo editoriale settimanale pubblicato sul quotidiano spagnolo “El Pais”, del quale riportiamo alcuni passaggi.

“Djokovic si porta dietro una meritata reputazione di combattente instancabile, legata alla sua carriera, un fattore che non dovrebbe mai essere dimenticato”, scrive Toni. “E i suoi 38 anni, anziché indicare che non gli restano molte opportunità per arricchire la sua bacheca, potrebbero diventare un vero incentivo per il suo spirito combattivo. Il serbo ha avuto una stagione assai irregolare, con sconfitte certamente incomprensibili, ma non dobbiamo dimenticare che nei precedenti Slam non solo ha soddisfatto le aspettative, ma ha anche sconfitto Carlos nel primo dell’anno, l’Australian Open, e a Parigi ha messo in difficoltà Sinner in semifinale, dopo aver sconfitto l’attuale numero tre del mondo, Alexander Zverev. Sebbene sia chiaro che Novak sia lontano dalla sua forma migliore, penso che se riuscirà a superare i prossimi due match potrebbe essere il secondo contendente con le maggiori possibilità di vincere il titolo.”

Ovviamente le chance di Djokovic di vincere Wimbledon dovrebbero passare dal battere Jannik Sinner in semifinale, essendo favorito nei suoi prossimi match. Così Toni parla del nostro n.1, confermando tutta la sua stima per Jannik ma anche sottolineando come a suo dire i “fantasmi” per la sconfitta di Parigi con tre match point non sfruttati siano un peso tutt’altro che lieve.

“Per quanto riguarda il tennista italiano, resta da vedere se la dolorosa sconfitta dell’8 giugno a Parigi potrà influenzare le sue prossime sfide”, continua Toni Nadal. “Nel mondo del tennis, è molto facile vedere come l’umore e la percezione di una persona possano cambiare a causa di una palla che finisce fuori o che entra di pochi centimetri. Fino a quella fatidica data, la sensazione generale era che il grande tennista italiano fosse quasi imbattibile; è persino possibile che lui stesso stesse iniziando a pensarla così. Tuttavia, sa che nel momento cruciale non è riuscito a mantenere la calma, mentre il suo avversario, in una situazione più scoraggiante, è stato in grado di rispondere con risolutezza e coraggio. È difficile credere che il recente, amaro ricordo non tornerà alla mente di Sinner, ma non possiamo mai escludere del tutto, come accade con i grandi giocatori, che tirerà fuori la versione migliore di sé; se questa ipotetica ripetizione della finale dovesse aver luogo, dovremmo vedere quanto influenzerebbe l’esito” conclude il coach spagnolo.

Considerazioni interessanti, ma vedremo cosa ci racconterà il campo a Wimbledon. Sinner è atteso oggi da un match di ottavi di finale vs. Dimitrov, mentre Djokovic proverà ad arginare la velocità in campo ed aggressività di De Minaur, due incontri molto attesi programmati rispettivamente in chiusura e apertura del programma sul Centre court.

Marco Mazzoni