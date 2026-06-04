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Roland Garros: Il programma di Venerdì 05 Giugno 2026. Arnaldi vs Cobolli in sessione pre-serale (sondaggio LiveTennis)
04/06/2026 14:05 15 commenti
Court Philippe-Chatrier – Ore: 14:30
Jakub Mensik vs Alexander Zverev
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Matteo Arnaldi vs Flavio Cobolli (non prima ore 19:00)
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TAG: Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Roland Garros, Roland Garros 2026
Che bella sorpresa ! 🙂
Avrei giurato i nostri nel primo pomeriggio … invece … 😮 !!!
Vabbè , bando alle ciance 😎 !
Ho votato 3 – 1 per Mensik e 3 – 1 per … non lo dico ! 😆
Un indizio ? Finisce con la ” I ” !!
Per la finale il cuore dice Arnaldi 3-2 la mente dice Mensik 3-1, purtroppo!
Io ho votato Mensik 3-1 e Arnaldi 3-2……….
Io penso che alla fine nel tennis, soprattutto 3 su 5, i valori vengano rispettati. Quindi… VINCE IL COBBO SU ZVEREV ED ESPORTA LA ROMANITÀ NER MONNO ‘NFAME!!!
(In realtà penso che Zverev possa perdere il torneo ma solo se lo perde lui…)
È la prima volta che non so fare pronostici, tutte e 4 le combinazioni di finale sono possibili.
Solo Arnaldi può interrompere il sogno di Cobolli. Non Zverev né tantomeno Mensik.
Mensik 3 – 2 e Arnaldi 3 -2 in finale vincerà Arnaldi. Non che mi sia particolarmente simpatico ma ha fatto cose in queste 2 settimane che solo a Djokovic ho visto fare.
Beh, un francese andrà di sicuro in finale. Nel curling. Forse.
Invece chi non ha ancora vinto è Zverev: nè con Mensik, nè con l’italiano che si presenterà domenica
hanno già vinto tutti e due
Due partite sulla carta abbastanza chiuse con finale Zverev – Cobolli…però in questo RG nulla, ma proprio nulla, è scontato e, quindi chi sa
Fantastica risposta
per me arnaldi la spunta alla fine i suoi recuperi finiranno per pagare come sono stati fino ad ora
@ Giambitto (#4632727)
No, pare che solo i francesi siano capaci di farlo 😛
Non possono vincere tutti e due?