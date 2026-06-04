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Roland Garros: Il programma di Venerdì 05 Giugno 2026. Arnaldi vs Cobolli in sessione pre-serale (sondaggio LiveTennis)

04/06/2026 14:05 15 commenti
Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli - Foto Patrick Boren
Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli - Foto Patrick Boren

Court Philippe-Chatrier – Ore: 14:30
Jakub Mensik CZE vs Alexander Zverev GER

Roland Garros 2026 - Semifinale

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Matteo Arnaldi ITA vs Flavio Cobolli ITA (non prima ore 19:00)

Roland Garros 2026 - Semifinale

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15 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Golden Shark 04-06-2026 16:31

Che bella sorpresa ! 🙂

Avrei giurato i nostri nel primo pomeriggio … invece … 😮 !!!

Vabbè , bando alle ciance 😎 !

Ho votato 3 – 1 per Mensik e 3 – 1 per … non lo dico ! 😆

Un indizio ? Finisce con la ” I ” !! :mrgreen:

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Giuliano da Viareggio (Guest) 04-06-2026 16:22

Per la finale il cuore dice Arnaldi 3-2 la mente dice Mensik 3-1, purtroppo!

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Giuliano da Viareggio (Guest) 04-06-2026 16:20

Io ho votato Mensik 3-1 e Arnaldi 3-2……….

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Spinoza (Guest) 04-06-2026 16:10

Io penso che alla fine nel tennis, soprattutto 3 su 5, i valori vengano rispettati. Quindi… VINCE IL COBBO SU ZVEREV ED ESPORTA LA ROMANITÀ NER MONNO ‘NFAME!!!

(In realtà penso che Zverev possa perdere il torneo ma solo se lo perde lui…)

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Silvy__89 04-06-2026 15:33

È la prima volta che non so fare pronostici, tutte e 4 le combinazioni di finale sono possibili.

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+1: giallu
Groucho (Guest) 04-06-2026 15:30

Solo Arnaldi può interrompere il sogno di Cobolli. Non Zverev né tantomeno Mensik.

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Sarra_cino85 04-06-2026 15:12

Mensik 3 – 2 e Arnaldi 3 -2 in finale vincerà Arnaldi. Non che mi sia particolarmente simpatico ma ha fatto cose in queste 2 settimane che solo a Djokovic ho visto fare.

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givaldo barbosa (Guest) 04-06-2026 15:08

Beh, un francese andrà di sicuro in finale. Nel curling. Forse.

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guido Guest 04-06-2026 14:58

Scritto da guido Guest

Scritto da Giambitto
Non possono vincere tutti e due?

hanno già vinto tutti e due

Invece chi non ha ancora vinto è Zverev: nè con Mensik, nè con l’italiano che si presenterà domenica

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+1: j
guido Guest 04-06-2026 14:57

Scritto da Giambitto
Non possono vincere tutti e due?

hanno già vinto tutti e due

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+1: pablito
Calvin (Guest) 04-06-2026 14:51

Due partite sulla carta abbastanza chiuse con finale Zverev – Cobolli…però in questo RG nulla, ma proprio nulla, è scontato e, quindi chi sa

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Giambitto 04-06-2026 14:50

Scritto da abracadabra
@ Giambitto (#4632727)
No, pare che solo i francesi siano capaci di farlo

Fantastica risposta

 4
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Tony61 04-06-2026 14:32

per me arnaldi la spunta alla fine i suoi recuperi finiranno per pagare come sono stati fino ad ora

 3
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abracadabra (Guest) 04-06-2026 14:31

@ Giambitto (#4632727)

No, pare che solo i francesi siano capaci di farlo 😛

 2
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Giambitto 04-06-2026 14:09

Non possono vincere tutti e due?

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