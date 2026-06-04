59° edizione del Torneo Avvenire: Niente da fare per Basilone in campo maschile e Garzella, Conticello in campo femminile che si è arresa nei quarti alla ceca Maserova

Giornata intensa dedicata ad allineare alle semifinali i tabelloni della 59° edizione del Torneo Avvenire, torneo Super Category Under 14, che si disputa sui campi del Club Ambrosiano di via Feltre 33 a Milano. Sono stati 24 gli incontri disputati tra ottavi e quarti di finale dei tabelloni di singolare boys e girls.

Nemmeno in questa edizione del torneo saranno presenti giocatori o giocatrici italiani nel penultimo atto. Più di qualche recriminazione la può nutrire Olivia Maria Conticello che è uscita sconfitta dopo un match maratona, durato oltre 3 ore, per mano della ceca Beata Maresova (testa di serie numero 4). L’azzurra ha dovuto cedere 6-4 2-6 6-4 dopo avere sprecato un vantaggio di 4-2 nel set decisivo, con l’avversaria in evidente difficoltà fisica con problemi allo stomaco, ma determinata fino in fondo a fare sua la posta in palio. Niente da fare anche per Aurora Garzella, sconfitta in mattinata negli ottavi con un doppio 6-3 dalla svizzera Lilly Falkenberg, numero 7 del mondo Under 14.

Proseguendo nel tabellone femminile continua la marcia della romena Eva Maria Bulai, numero 1 al mondo nella classifica di Tennis Europe Junior Under 14, che non dà scampo alla ceca Kurylova con un perentorio 6-3 6-2. Stessa prova autoritaria quella messa in mostra dall’ucraina Mariia Kocherzhenko (testa di serie numero 2) sugellata dal 6-1 6-4 inflitto alla svedese Vega Bontin. A completare il lotto delle semifinaliste l’estone Vera Morozova che ha sconfitto a sorpresa la svizzera Lilly Falkenberg (numero 3 del seeding) 6-2 6-4.

Passando al tabellone maschile gli ottavi di finale sono stati fatali a Nicolas Lyam Basilone, ultimo superstite della pattuglia azzurra, che pur giocando per lunghi a tratti alla pari con lo svizzero Richard Mitchell (testa di serie numero 4) ha finito per inchinarsi 6-3 4-6 6-1. L’elvetico ha successivamente conquistato la semifinale grazie a una vittoria in rimonta sul bulgaro Dzehnev dopo lo 0-6 iniziale. Conquista un posto al sole anche il portoghese Bernardo Saraiva (numero 3 del seeding) che sfrutta il ritiro del brasiliano Manchon De Oliveira Moraes, quando però si trovava già in vantaggio 6-4 4-3. A sorpresa lo spagnolo Jimenez Roman ha sconfitto Rafael Papoian (testa di serie numero 2) con il punteggio di 6-3 0-6 6-3. Infine finisce al cospetto del cipriota Anastasis Mosaikos, la corsa dell’austriaco Fabian Leitner “giustiziere” al primo turno dello slovacco Martin Adamca, numero 1 al mondo di Tennis Europe Junior Under 14.

Domani (venerdì 5 giugno) a partire dalle 10 si disputeranno le semifinali del tabellone di singolare maschile e femminile e procederanno verso l’epilogo anche i tabelloni di doppio e consolazione.

RISULTATI QUARTI DI FINALE TABELLONE SINGOLARE BOYS:

A.Mosaikos (CYP) (5) b. F.Leitner (AUT) 6-4 6-3

L.Bernardo Saraiva (POR) (3) b. A.Manchon De Oliveira Moraes 6-4 4-3 rit.

R.Mitchell (SUI) (4) b. B.Dzehnev (BUL) 0-6 6-2 6-3

P.Jimenez Roman (ESP) (6) b. R.Papoian (2) 6-3 0-6 6-3

RISULTATI OTTAVI DI FINALE TABELLONE SINGOLARE BOYS:

Leitner b. Stoyanov 3-6 7-5 6-1

Mosaikos b. Honsberger 2-6 6-2 6-3

Saraiva b. Dobrescu 6-1 6-2

Manchon De Oliveira Moraes b. Kimak 7-6 3-6 6-3

Dzhenev b. Gosset 6-2 6-1

Mitchell b. Basilone 6-3 4-6 6-1

Jimenez Roman b. Pedrosa 6-0 6-4

Papoian b. Bisserov 6-3 6-0

RISULTATI QUARTI DI FINALE TABELLONE SINGOLARE GIRLS:

E.M.Bulai (ROU) (1) b. N.Kurylova (CZE) (5) 6-3 6-2

V.Morozova (EST) (7) b. L.Falkenberg (SUI) (3) 6-2 6-4

B.Maresova (CZE) (4) b. O.M.Conticello 6-4 2-6 6-4

M. Kocherzhenko (UKR) (2) b. V. Bontin (SWE) (8) 6-1 6-4

RISULTATI OTTAVI DI FINALE TABELLONE SINGOLARE GIRLS:

Bulai b. Knezevic 6-4 6-1

Kurylova b. Janoskova 6-3 6-7 6-3

Falkenberg b. Garzella 6-3 6-3

Morozova b. Jansone 6-4 6-4

Conticello b. Dragomir 7-6 6-1

Maresova b. Pronenko 6-0 6-2

Bontin b. Novakova 6-3 6-2

Kocherzhenko b. Bontin 6-2 6-2

INCLUSIVITA’

Grande attenzione è stata dedicata anche al tema dell’inclusività. Nella giornata di oggi giovedì 4 giugno è stato protagonista il tennis accessibile, con attività dedicate al wheelchair tennis e al blind tennis. Un momento importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche educativo, perché ha permesso a tutti di avvicinarsi a discipline che raccontano in modo straordinario come lo sport possa superare ogni barriera e diventare un vero strumento di integrazione.

DOVE SEGUIRE GLI INCONTRI

I match del campo centrale e del campo 1 saranno trasmessi sulla piattaforma Tennis Europe, la pagina Facebook del Club Ambrosiano e i canali SportWatchers fin dai primi turni di main draw, le semifinali e le finali, venerdì 5 e sabato 6 giugno andranno in onda in diretta su SupertenniX.

INGRESSO LIBERO

L’ingresso nella storica struttura del Tennis Club Ambrosiano è libero per tutta la durata della manifestazione, dalle qualificazioni fino alle finali in programma sabato 6 giugno.

COME ARRIVARE AL TC AMBROSIANO

Si trova in via Feltre 33 a Milano nella zona est della città, a ridosso del Parco Lambro.

Il trasporto pubblico della rete Atm Milano è il modo più rapido per arrivare:

Metropolitana (Linea Verde M2): Scendete alla fermata Udine. Una volta usciti dalla stazione, imboccate a piedi Via Feltre. Il club si trova a circa 10 minuti di camminata procedendo dritto lungo la via.

Autobus: Potete utilizzare la linea 55 (che ferma proprio lungo Via Feltre nelle immediate vicinanze del club) o le linee 75 e 175 che transitano in zona Lambrate/Udine.

In Auto e Tangenziale

Il Tennis Club Ambrosiano gode di un’ampia disponibilità di parcheggio all’esterno:

Dalla Tangenziale Est (A51): Prendete l’uscita 8a (Lambrate / Via Rombon). Seguite le indicazioni per il centro città immettendoti su Via Rombon, poi svoltate a destra in Via Passo Rolle e infine a sinistra in Via Feltre fino al civico 33.

Live streaming Campo Centrale e Campo 12

https://www.youtube.com/watch?v=-5Dfhu-tsk8

https://www.facebook.com/tcambrosiano/videos/live-from-court-12-torneo-avvenire/2278131069389621/?mibextid=wwXIfr&rdid=bt3VVTHe8hXFOqsn

Livescore

https://score-widget.matchscorerlive.com/public/JRBydXGTD0KL6T71BWwI-A

Tabellone principale maschile

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455/draw/1

Tabellone principale femminile

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455/draw/4

Ordine di gioco

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455