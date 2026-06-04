WTA 125 Birmingham, Makarska e Foggia: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

WTA 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna · 4 Giugno 2026
|🌧
|
12°C
Rovesci e nubi · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso, poi schiarite
|PIOGGIA
|Rovesci tra mattina e pomeriggio
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 4 Giugno
|
09:00
🌧
13°
|
10:00
☁
13°
|
11:00
☁
14°
|
12:00
☁
15°
|
13:00
☁
17°
|
14:00
☁
17°
|
15:00
🌧
18°
|
16:00
🌧
17°
|
17:00
⛅
17°
|
18:00
⛅
17°
⚠ Rovesci possibili: attenzione al programma su erba
🎾 Programma del giorno — 4 Giugno
|
|
🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
WTA R2
🌧 Rovesci
☁ Nuvoloso
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:30
Mika Stojsavljevic vs Elvina Kalieva
WTA Birmingham 125
Mika Stojsavljevic
40
4
Elvina Kalieva•
30
2
Match sospeso
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mika Stojsavljevic
3-2 → 4-2
Mika Stojsavljevic
15-0
30-15
30-30
40-40
ace
2-1 → 3-1
Elvina Kalieva
0-15
15-30
30-40
40-40
df
40-A
1-1 → 2-1
Mika Stojsavljevic
0-1 → 1-1
(1) Alexandra Eala vs Alina Charaeva Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:30
(3) Tatjana Maria vs Rebeka Masarova
Il match deve ancora iniziare
Celine Naef / Emily Webley-Smith vs (2) Harriet Dart / (2) Maia Lumsden
WTA Birmingham 125
Celine Naef / Emily Webley-Smith
Harriet Dart / Maia Lumsden [2]
Match sospeso - Pioggia
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
/ vs /
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Taylah Preston vs Alicia Dudeney
WTA Birmingham 125
Taylah Preston
0
6
0
Alicia Dudeney•
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alicia Dudeney
15-0
30-0
df
40-15
40-30
df
5-3 → 5-4
Alicia Dudeney
0-15
15-30
30-40
40-40
df
2-2 → 2-3
Taylah Preston
0-15
15-30
40-30
df
40-40
2-1 → 2-2
Mananchaya Sawangkaew vs Kayla Day
Il match deve ancora iniziare
Katie Swan vs
Il match deve ancora iniziare
Kayla Day / Mary Stoiana vs Jodie Burrage / Mika Stojsavljevic
Il match deve ancora iniziare
/ vs Viktoria Hruncakova / Vendula Valdmannova
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 12:00
Ashlyn Krueger vs (2) Janice Tjen
WTA Birmingham 125
Ashlyn Krueger
Janice Tjen [2]
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Celine Naef vs Mary Stoiana
Il match deve ancora iniziare
(5) Nikola Bartunkova vs Gabriela Knutson
Il match deve ancora iniziare
(1) Talia Gibson / (1) Janice Tjen vs Taylah Preston / Katie Swan
WTA Birmingham 125
Talia Gibson / Janice Tjen [1]
0
4
Taylah Preston / Katie Swan•
30
3
Match sospeso - Pioggia
Servizio
Svolgimento
Set 1
Taylah Preston / Katie Swan
WTA 125 Foggia
Foggia, Italia · 4 Giugno 2026
|⛅
|
22°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 29°C
|
|CIELO
|Sole e nubi
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 4 Giugno
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
⛅
22°
|
12:00
⛅
25°
|
13:00
⛅
27°
|
14:00
⛅
28°
|
15:00
⛅
28°
|
16:00
⛅
29°
|
17:00
⛅
29°
|
18:00
⛅
28°
|
19:00
⛅
26°
⚠ Allerta gialla vento in Puglia fino a venerdì sera
🎾 Programma del giorno — 4 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
WTA R2
⛅ Sole e nubi
💨 Vento
⚠ Allerta vento
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 13:00
Carole Monnet vs Tatiana Prozorova
Il match deve ancora iniziare
(4) Leyre Romero Gormaz vs Viola Turini
Il match deve ancora iniziare
(1) Mayar Sherif vs Giorgia Pedone
Il match deve ancora iniziare
Laura Mair vs (8) Lucia Bronzetti Non prima 19:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 14:00
Rasheeda McAdoo
/ Sapfo Sakellaridi
vs (2) I-Hsuan Cho
/ (2) Yi-Tsen Cho
Il match deve ancora iniziare
Estelle Cascino / Nika Radisic vs Ekaterine Gorgodze / Carole Monnet
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Makarska
Makarska, Croazia · 4 Giugno 2026
|☀
|
20°C
Soleggiato e asciutto · Picco 26°C
|
|CIELO
|Sole e nubi
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 4 Giugno
|
10:00
⛅
18°
|
11:00
⛅
19°
|
12:00
⛅
21°
|
13:00
⛅
22°
|
14:00
⛅
25°
|
15:00
⛅
25°
|
16:00
☀
26°
|
17:00
☀
25°
|
18:00
☀
24°
|
19:00
☀
23°
✅ Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾 Programma del giorno — 4 Giugno
|
|
🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno – 2° Turno · Terra Battuta
|
WTA R1-R2
☀ Soleggiato
⛅ Nubi sparse
✅ Asciutto
🎾 1°-2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
(1) Petra Marcinko vs Caijsa Hennemann
WTA Makarska 125
Petra Marcinko [1]
6
6
Caijsa Hennemann
1
0
Vincitore: P. Marcinko
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caijsa Hennemann
4-0 → 5-0
Caijsa Hennemann
2-0 → 3-0
Caijsa Hennemann
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caijsa Hennemann
0-40
15-40
30-40
df
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Caijsa Hennemann
2-1 → 3-1
Caijsa Hennemann
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-A
df
0-1 → 1-1
Petra Marcinko
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
df
0-0 → 0-1
Tena Lukas vs (5) Darja Semenistaja
WTA Makarska 125
Tena Lukas
Darja Semenistaja [5]
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Robin Montgomery vs Lea Boskovic Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Simona Waltert vs Andrea Lazaro Garcia
Il match deve ancora iniziare
vs Barbora Palicova
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Katarzyna Kawa vs (2) Maya Joint
WTA Makarska 125
Katarzyna Kawa
15
2
Maya Joint [2]•
30
4
Doppio fallo n.M. Joint per 1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maya Joint
15-15
15-30
30-40
40-A
A-40
1-3 → 1-4
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Rebecca Sramkova vs Tara Wuerth
Il match deve ancora iniziare
vs Sara Sorribes Tormo Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Lucie Havlickova / Dominika Salkova vs (2) Isabelle Haverlag / (2) Simona Waltert
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Lola Radivojevic vs Mia Ristic
WTA Makarska 125
Lola Radivojevic•
15
7
0
1
Mia Ristic
0
6
6
3
Match sospeso - Pioggia
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lola Radivojevic
1-1 → 1-2
Lola Radivojevic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lola Radivojevic
15-0
15-30
30-30
40-40
40-A
df
0-4 → 0-5
Mia Ristic
0-15
15-15
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
df
0-3 → 0-4
Lola Radivojevic
15-0
15-15
df
15-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Lola Radivojevic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
df
6-6 → 7-6
Lola Radivojevic
5-6 → 6-6
Lola Radivojevic
4-5 → 5-5
Lola Radivojevic
3-4 → 4-4
Lola Radivojevic
15-15
15-30
15-40
30-40
df
3-2 → 3-3
Mia Ristic
0-15
15-15
30-30
40-30
A-40
3-1 → 3-2
Lola Radivojevic
2-1 → 3-1
Lola Radivojevic
0-1 → 1-1
Lucie Havlickova vs Yasmine Kabbaj
Il match deve ancora iniziare
(7) Maria Timofeeva vs Erika Andreeva Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Elina Avanesyan vs (6) Dominika Salkova
Il match deve ancora iniziare
Kajsa Rinaldo Persson vs Noma Noha Akugue
Il match deve ancora iniziare
Victoria Jimenez Kasintseva / Lola Radivojevic vs Nicole Fossa Huergo / Dalila Jakupovic
Il match deve ancora iniziare
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