WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Birmingham, Makarska e Foggia: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

04/06/2026 09:14 Nessun commento
Laura Mair nella foto
Laura Mair nella foto

🇬🇧
WTA 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna  ·  4 Giugno 2026

🌧
12°C
Rovesci e nubi  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite
PIOGGIA Rovesci tra mattina e pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 4 Giugno
09:00
🌧
13°
10:00
13°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
17°
14:00
17°
15:00
🌧
18°
16:00
🌧
17°
17:00
17°
18:00
17°
⚠  Rovesci possibili: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 4 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WTA R2
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:30
Mika Stojsavljevic GBR vs Elvina Kalieva USA

WTA Birmingham 125
Mika Stojsavljevic
40
4
Elvina Kalieva
30
2
Match sospeso
Mostra dettagli

(1) Alexandra Eala PHI vs Alina Charaeva RUS Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:30
(3) Tatjana Maria GER vs Rebeka Masarova SUI

Il match deve ancora iniziare

Celine Naef SUI / Emily Webley-Smith GBR vs (2) Harriet Dart GBR / (2) Maia Lumsden GBR

WTA Birmingham 125
Celine Naef / Emily Webley-Smith
Harriet Dart / Maia Lumsden [2]
Match sospeso - Pioggia
Mostra dettagli

it / it vs it / it

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 12:00
Taylah Preston AUS vs Alicia Dudeney GBR

WTA Birmingham 125
Taylah Preston
0
6
0
Alicia Dudeney
0
4
0
Mostra dettagli

Mananchaya Sawangkaew THA vs Kayla Day USA

Il match deve ancora iniziare

Katie Swan GBR vs it

Il match deve ancora iniziare

Kayla Day USA / Mary Stoiana USA vs Jodie Burrage GBR / Mika Stojsavljevic GBR

Il match deve ancora iniziare

it / it vs Viktoria Hruncakova SVK / Vendula Valdmannova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 12:00
Ashlyn Krueger USA vs (2) Janice Tjen INA

WTA Birmingham 125
Ashlyn Krueger
Janice Tjen [2]
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Celine Naef SUI vs Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

(5) Nikola Bartunkova CZE vs Gabriela Knutson CZE

Il match deve ancora iniziare

(1) Talia Gibson AUS / (1) Janice Tjen INA vs Taylah Preston AUS / Katie Swan GBR

WTA Birmingham 125
Talia Gibson / Janice Tjen [1]
0
4
Taylah Preston / Katie Swan
30
3
Match sospeso - Pioggia
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🇮🇹
WTA 125 Foggia
Foggia, Italia  ·  4 Giugno 2026

22°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 29°C
CIELO Sole e nubi
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 4 Giugno
10:00
20°
11:00
22°
12:00
25°
13:00
27°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
29°
17:00
29°
18:00
28°
19:00
26°
⚠  Allerta gialla vento in Puglia fino a venerdì sera
🎾  Programma del giorno — 4 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
WTA R2
⛅  Sole e nubi
💨  Vento
⚠  Allerta vento
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 13:00
Carole Monnet FRA vs Tatiana Prozorova RUS

Il match deve ancora iniziare

(4) Leyre Romero Gormaz ESP vs Viola Turini ITA

Il match deve ancora iniziare

(1) Mayar Sherif EGY vs Giorgia Pedone ITA

Il match deve ancora iniziare

Laura Mair ITA vs (8) Lucia Bronzetti ITA Non prima 19:30

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 14:00
Rasheeda McAdoo USA / Sapfo Sakellaridi GRE vs (2) I-Hsuan Cho TPE / (2) Yi-Tsen Cho TPE
Il match deve ancora iniziare

Estelle Cascino FRA / Nika Radisic SLO vs Ekaterine Gorgodze GEO / Carole Monnet FRA

Il match deve ancora iniziare








🇭🇷
WTA 125 Makarska
Makarska, Croazia  ·  4 Giugno 2026

20°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Sole e nubi
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 4 Giugno
10:00
18°
11:00
19°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
25°
15:00
25°
16:00
26°
17:00
25°
18:00
24°
19:00
23°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾  Programma del giorno — 4 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno – 2° Turno · Terra Battuta
WTA R1-R2
☀  Soleggiato
⛅  Nubi sparse
✅  Asciutto
🎾  1°-2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
(1) Petra Marcinko CRO vs Caijsa Hennemann SWE

WTA Makarska 125
Petra Marcinko [1]
6
6
Caijsa Hennemann
1
0
Vincitore: P. Marcinko
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Tena Lukas CRO vs (5) Darja Semenistaja LAT

WTA Makarska 125
Tena Lukas
Darja Semenistaja [5]
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Robin Montgomery USA vs Lea Boskovic CRO Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Simona Waltert SUI vs Andrea Lazaro Garcia ESP

Il match deve ancora iniziare

it vs Barbora Palicova CZE

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Katarzyna Kawa POL vs (2) Maya Joint AUS

WTA Makarska 125
Katarzyna Kawa
15
2
Maya Joint [2]
30
4
Doppio fallo n.M. Joint per 1
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Rebecca Sramkova SVK vs Tara Wuerth CRO

Il match deve ancora iniziare

it vs Sara Sorribes Tormo ESP Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

Lucie Havlickova CZE / Dominika Salkova CZE vs (2) Isabelle Haverlag NED / (2) Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
Lola Radivojevic SRB vs Mia Ristic SRB

WTA Makarska 125
Lola Radivojevic
15
7
0
1
Mia Ristic
0
6
6
3
Match sospeso - Pioggia
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Lucie Havlickova CZE vs Yasmine Kabbaj MAR

Il match deve ancora iniziare

(7) Maria Timofeeva UZB vs Erika Andreeva RUS Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Elina Avanesyan ARM vs (6) Dominika Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare

Kajsa Rinaldo Persson SWE vs Noma Noha Akugue GER

Il match deve ancora iniziare

Victoria Jimenez Kasintseva AND / Lola Radivojevic SRB vs Nicole Fossa Huergo ARG / Dalila Jakupovic SLO

Il match deve ancora iniziare

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