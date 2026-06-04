Derby azzurro in semifinale a Roland Garros, l’appello del Presidente Binaghi: “Fare ogni sforzo per trasmetterla in chiaro”
Venerdì a Roland Garros andrà in scena una semifinale storica tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, due ragazzi cresciuti insieme fin dai tornei junior e ora arrivati a questa partita che decreterà il finalista italiano allo Slam di Parigi. È l’ennesima conferma della profondità del movimento tennistico italiano, e allo stesso tempo un’occasione eccezionale anche a livello di promozione per il nostro sport. Per questo il Presidente FITP Angelo Binaghi ha lanciato un appello ai broadcaster dell’evento in Italia (Warner Bros. Discovery) affinché venga trasmessa in tv in chiaro, in modo dare a tutti gli appassionati (e semplici curiosi) la possibilità di godere di questa splendida occasione in uno dei massimi appuntamenti tennistici della stagione.
“Credo che, in presenza di una semifinale Slam con due protagonisti italiani, sia importante fare ogni sforzo possibile per consentire a tutti gli appassionati di seguirla anche in chiaro” ha dichiarato il presidente della FITP Angelo Binaghi, parole che riportiamo dal sito federale. “Il tennis italiano sta vivendo il momento più importante della sua storia ed è diventato un patrimonio sportivo nazionale, capace di coinvolgere milioni di persone ben oltre il pubblico abituale degli abbonati. I nostri straordinari ragazzi impegnati a Parigi rappresentano oggi anche un modello educativo per tanti giovani: per serietà, spirito di sacrificio, rispetto dell’avversario, cultura del lavoro e capacità di trasmettere valori positivi attraverso lo sport”.
“Per questo rivolgiamo un appello a Eurosport affinché renda visibile l’incontro anche in chiaro, nello spirito della normativa che il legislatore italiano ha già indicato per il futuro a tutela degli eventi di particolare interesse nazionale. Non si tratta di una questione commerciale, ma di un’opportunità per accompagnare ulteriormente la crescita del tennis nel nostro Paese e permettere a milioni di italiani di condividere un momento potenzialmente storico per il nostro sport”.
Sempre secondo il sito federale, che riporta come fonte Adnkronos, il network Warner Bros. Discovery starebbe valutando l’opportunità di passare sul proprio canale in chiaro, Nove, questo match. Tuttavia al momento non c’è alcuna dichiarazione in merito.
Mario Cecchi
TAG: Angelo Binaghi, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Roland Garros 2026, Tennis in Tv
Il Roland Garros è su Discovery non su Sky
Vige la legge del guadagno. Sky ha vinto un’asta sbaragliando la concorrenza, la RAI non ha nemmeno partecipato e adesso Binaghi vorrebbe la trasmissione in chiaro anche per le semifinali (la finale con un italiano si potrà vedere comunque).
Sky farà due conti, da una parte maggiori entrate pubblicitarie, dall’altra lo scontento di chi ha pagato il canone e vede che tutti usufruiscono gratis del servizio.
Però il buon Angelo non può pretendere che i contribuenti italiani riscattino i diritti televisivi di un network privato.
Che le trasmettino in chiaro sia semi che finale è interesse di tutti in primis- guarda caso- proprio degli sponsor che foraggiano le pay tv con la pubblicità e che diffondendo l’ evento ANCHE IN CHIARO VEDONO TRIPLICATA L’AUDIENCE, del movimento tennis, ecc ecc
Eh sì prprio tutti ne beneficiano.
E’ la solita vecchia sceneggiata delle altre volte. Il broadcaster di turno e’ ben contento di trasmettere in chiaro per beccarsi gli introiti publlicitari oltre che gli abbonamenti, solo che hanno bisogno di qualcuno che glielo chieda a gran voce o che glielo intimi per legge,per potersi giustificare con i propri abbonati cornuti e mazziati. Stavolta hanno chiesto aiuto a Binaghi, altre volte sono stati alcuni deputati della Repubblica. Io non sono, ne’ sono stato abbonato ad alcuno, ma se lo fossi, sarei leggermente incavolato di vedere che dopo che io mi sono comperato i biglietti per lo stadio, qualcuno decide di aprire i cancelli a tutti.
Anche la finale, a ‘sto punto.
Ma si che la trasmetteranno. Anche l’anno scorso la finale era in chiaro.
Ho visto il video di Berrettini ragazzino e di Cobolli bambino che dopo una partita al circolo Aniene vengono intervistati, Cobolli seduto su una panchina che mangia patatine.
Alla domanda a Cobollino se sarà l’allievo di Berrettini lui risponde, sempre mangiando le patatine: magari che poi sarebbe il magara di Mazzone. Questi bambini si sono sfidati per andare in semifinale al Roland. È una storia da film bellissima e commovente.
Devono fare tutto il possibile per trasmettere questo evento straordinario, il Roland è il mondiale del tennis e Italia ha due semifinalisti ed un sicuro finalista mentre i calciatori sono in Lussemburgo.
Che io sappia erano scaduti e all’asta con ATP ha vinto Sky, che sta rinnovando fino al 2033.
I diritti sono della ATP, ovviamente, per i tornei ATP e degli SLAM per gli SLAM.
Alla fine del contratto attuale di Sky (2028) per una nuova legge dello stato dovranno essere trasmessi in chiaro le finali e le semifinali dei tornei dei Masters 1000 e degli Slam se in campo ci sono giocatori italiani.
Quanta inutile propaganda fatta da Binaghi e portata avanti da tutti i media.
Con 5,81€ ti fai un mese di abbonamento a Discovery+ e ti vedi tutte le partite del RG che vuoi, anche collegandoti da 2 device differenti e quindi volendo ti dividi l’abbonamento in 2. Finito il mese non rinnovi e quindi non paghi più nulla.
Polemiche risibili del Presidentissimo che se potesse vorrebbe essere nominato a capo delle Forze Armate della NATO per dichiarare guerra a tutti i suoi oppositori.
ha comprato i diritti delle “presunte “partite dell’italia..
ma non è che cè costretta a farci vedere le partite …della Bosnia?
sarebbe il colmo!
il fatto è che dovrebbero trasmetterne troppe di partite.
il paradosso è che si vince troppo e l’emittente a pagamento no può permettersi dirette continue per tutelare i suoi abbonati
allora siamo almeno in due… però mi sia consentito dire che il tennis è tante cose, anche il tennis di arnaldi e cobolli, ovvero resistenza, tattica, e un altro tipo di gesto tecnico rispetto a musetti ma ugualmente da ammirare
Ho dzn ma vorrei che tutti potessero vedere questo evento straordinario e gratificante per il nostro paese.
Ma Binaghi non è quello che ha venduto i diritti di supertennistv che aveva su tutti gli ATP 250 e 500 e qualche 1000??? Se ricordo bene
Ma Binaghi non è quello che ha venduto i diritti di supertennistv che aveva su tutti gli ATP 250 e 500 e qualche 1000??? Se ricordo bene
@ Re dei commenti censurati (#4632535)
Ne avrebbe eccome infatti faranno sia semi che finale ven e dom 😉
Dopo 2 soli Slam dell’anno l’Italia del tennis è stata capace di avere 5 differenti giocatori ai quarti di finale (Sinner e Musetti agli Australian Open, Arnaldi Berrettini e Cobolli al Roland Garros).
Non credo che ci siano precedenti al mondo nella storia del tennis.
forse perche il calcio non fa nulla per tenere lontano il mondo delle tentazioni….anzi…..
Fessi no perché il pagamento del canone dal 2015 è stato inserito nella bolletta della luce. Purtroppo con tutto il lavoro che ho non ho mai potuto fare una seria ricerca giuridica per verificare se questo intervento fosse costituzionalmente corretto.
direi che è una descrizione che si attaglia perfettamente al mondo del calcio, fatto di corrotti, da i presidenti delle squadre fino ai calciatore di terza categoria, passando per arbitri, allenatori e c.
perchè ce l’avete tanto col calcio non lo capisco, lo sport è sport, quale esso sia, è salute, è educativo, tiene lontani i ragazzi da brutte tentazioni, che ognuno faccia quello che vuole, basta che faccia sport, io godo quando gli italiani vincono quale che sia lo sport, anche a freccette
In realtà io apprezzo la varietà di programmi, quasi tutti non mainstream, fra cui molti podcast radiofonici di approfondimento, che difficilmente si trovano su altre piattaforme.
Lo sport ha dei costi che difficilmente può affrontare un servizio pubblico, si trasmettono le partite della nazionale di calcio ed il ciclismo, che ormai filano solo le persone dai 70 in su e che evidentemente costa poco, così come le bocce e simili.
Il calcio viene ancora sostenuto, soprattutto nei programmi di, cosiddetto, “approfondimento”, per l’innegabile funzione di controllo sociale, ma comunque la concorrenza è alta anche in questo aspetto.
Il tennis avrà ancora bisogno di anni di successi, per poter, televisivamente, soppiantare il calcio, e, se ciò dovesse avvenire, non sarebbe, forse, una buona notizia…
Spesso ci si dimentica che, in una triste classifica di sfighe, Giulio, fra gli italiani, viene subito dietro a Berrettini… dall’inizio dell’anno non riesce a giocare con continuità, non gioca da due mesi ma prima avrà concluso non più di 7 o 8 partite, con pause di un mese fra un torneo e l’altro
Ieri sera, durante il derby tra i Matteo, mamma RAI stava trasmettendo uno straordinario torneo di bocce…
…non so quali siano i dati degli ascolti, ma a questa emittente di stile bulgaro poco importano, intanto ci sono i fessi che pagano il canone!!!
E poi si aggiungono gli introiti delle pubblicità 😉
La RAI rappresenta un modello di business all’italiana studiato in tutto il mondo…
…per fare all’opposto!!!
Ahahahah 😀
@ WinItaly_ex_Berga (#4632552)
Vero,c’è anche il buon Giulione.
Non abbandonerei le speranze: dagli infortuni si torna piu’ forti di prima. Premesso che faccio il tifo per tutti gli italiani (qualche volta addirittura anche per Cecchinato), la mia personale graduatoria di gradimento e’:
Sinner, Nardi, Zeppieri …
eurosport ci ha già guadagnato con gli abbonamenti, semmai possono guadagnarci con maggiori introiti pubblicitari in chiaro….
Mentre la nazionale di calcio va a spezzare le reni del Lussemburgo mentre le altre nazioni disputano il mondiale, il tennis sta ,grazie a Dio, offuscando questa terza consecutiva umiliazione subita da Svezia, Montenegro Bosnia , con un risultato di squadra straordinario.
Questo risultato straordinario che tutto il mondo ci invidia, iniziato già ieri, va celebrato, esaltato e fatto vedere a più italiani possibile. Ma la Rai aveva comprato i diritti dei mondiali. Che grande affare.
E’ bello che Binaghi dica che non è un’operazione commerciale ma ad Eurosport interessano gli introiti pubblicitari. Devono decidere se possono guadagnarci abbastanza con 2 italiani tra cui non c’è Sinner.
Almeno la finale se proprio la semi non si può fare…
Anch’io che sto pagando per vederla vorrei fosse trasmessa in chiaro per tutti, grande Binaghi!
“I nostri straordinari ragazzi rappresentano anche un modello educativo per i ragazzi di oggi”… sottinteso, mica come i calciatori….
purtroppo se non c’è sinner non hanno interesse a trasmetterla
Un movimento che meriterebbe più dirette in chiaro. Un movimento in netta crescita, nuove forze in arrivo verso la vetta. Diciamo che negli ultimi mesi c’è stata gloria per tutti. Tutti tranne due. E sono proprio i due per cui io tifo e che vedo con piacere: Musetti e Nardi. A questo punto sono io, viene il dubbio. A tifare per estro e poesia, in questo brutto mondo contemporaneo, si rimane a bocca asciutta.