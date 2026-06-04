Derby azzurro in semifinale a Roland Garros, l’appello del Presidente Binaghi: “Fare ogni sforzo per trasmetterla in chiaro”

Venerdì a Roland Garros andrà in scena una semifinale storica tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, due ragazzi cresciuti insieme fin dai tornei junior e ora arrivati a questa partita che decreterà il finalista italiano allo Slam di Parigi. È l’ennesima conferma della profondità del movimento tennistico italiano, e allo stesso tempo un’occasione eccezionale anche a livello di promozione per il nostro sport. Per questo il Presidente FITP Angelo Binaghi ha lanciato un appello ai broadcaster dell’evento in Italia (Warner Bros. Discovery) affinché venga trasmessa in tv in chiaro, in modo dare a tutti gli appassionati (e semplici curiosi) la possibilità di godere di questa splendida occasione in uno dei massimi appuntamenti tennistici della stagione.

“Credo che, in presenza di una semifinale Slam con due protagonisti italiani, sia importante fare ogni sforzo possibile per consentire a tutti gli appassionati di seguirla anche in chiaro” ha dichiarato il presidente della FITP Angelo Binaghi, parole che riportiamo dal sito federale. “Il tennis italiano sta vivendo il momento più importante della sua storia ed è diventato un patrimonio sportivo nazionale, capace di coinvolgere milioni di persone ben oltre il pubblico abituale degli abbonati. I nostri straordinari ragazzi impegnati a Parigi rappresentano oggi anche un modello educativo per tanti giovani: per serietà, spirito di sacrificio, rispetto dell’avversario, cultura del lavoro e capacità di trasmettere valori positivi attraverso lo sport”.

“Per questo rivolgiamo un appello a Eurosport affinché renda visibile l’incontro anche in chiaro, nello spirito della normativa che il legislatore italiano ha già indicato per il futuro a tutela degli eventi di particolare interesse nazionale. Non si tratta di una questione commerciale, ma di un’opportunità per accompagnare ulteriormente la crescita del tennis nel nostro Paese e permettere a milioni di italiani di condividere un momento potenzialmente storico per il nostro sport”.

Sempre secondo il sito federale, che riporta come fonte Adnkronos, il network Warner Bros. Discovery starebbe valutando l’opportunità di passare sul proprio canale in chiaro, Nove, questo match. Tuttavia al momento non c’è alcuna dichiarazione in merito.

Mario Cecchi