Roland Garros 2026, edizione sorprendente: nessun ex campione Slam tra gli otto semifinalisti. Non accadeva dal 1977

“In questo momento vorrei abbandonare il tennis…”. Questa la reazione dolorosa e veemente di Aryna Sabalenka dopo l’incredibile black out e terribile sconfitta patita da Diana Shnaider nei quarti di finale di Roland Garros, nonostante fosse in vantaggio di un set e conducesse 4-1 nel secondo. Da quel momento la bielorussa ha subito un crollo verticale, perdendo 12 dei successivi 13 giochi ed uscendo clamorosamente di scena. Il torneo del Bois di Boulogne resta stregato per Aryna, che avrà da riflettere su queste sconfitte negli Slam, a dir poco particolari visto il suo dominio quasi incontrastato nel resto del tour WTA. La conseguenza della battuta d’arresto di Sabalenka è un risultato storico a livello di tornei del Grande Slam: insieme all’uscita di scena al secondo turno di Jannik Sinner per il malore accusato vs. JM Cerundolo, si è verificato un fatto che in un Major non accadeva da ben 49 anni. Tra gli otto semifinalisti dei due tabelloni di singolare non figura nemmeno un giocatore o una giocatrice che abbia già conquistato un titolo del Grande Slam, ed è prima volta che ciò accade dal 1977, quando sempre a Roland Garros nessun ex campione Major raggiunse le semifinali né nel singolare maschile né in quello femminile.

Tra gli otto giocatori ancora in corsa, soltanto Alexander Zverev e Mirra Andreeva hanno raggiunto almeno una semifinale Slam in precedenza, altro dato a dir poco sorprendente e che conferma quanto sia stata unica quest’edizione del torneo parigino. A dir poco straordinaria la cavalcata vissuta dalla qualificata Maja Chwalinska, appena alla terza partecipazione a un tabellone principale di uno Slam e ora in corsa per la prima finale Major. Prima di superare le qualificazioni, Chwalinska non aveva mai disputato un match nel main draw del Roland Garros. In questa edizione, invece, ha eliminato avversarie del calibro di Qinwen Zheng, Maria Sakkari e Anna Kalinskaya, portandosi a sole due vittorie dalla conquista del suo primo titolo Slam.

Quest’anno quindi saluteremo due nuovi campioni Slam, sia nel singolare maschile che in quello femminile, evento che non si verificava dal Roland Garros del 1977. All’epoca il torneo parigino venne fortemente influenzato dalla nascita della World TeamTennis nel 1974: contratti a molti zeri portarono diversi top player a rinunciare alla partecipazione a Roland Garros, tanto che nel maschile a beneficiare di questa situazione (e in particolare dell’assenza di Bjorn Borg) fu Guillermo Vilas, che allora non aveva ancora conquistato alcun titolo dello Slam. L’argentino sconfisse in finale Brian Gottfried, conquistando il primo dei quattro titoli Major che avrebbe poi vinto in carriera. Ancor più pesanti le assenze nel tabellone femminile, privo di campionesse come Chris Evert e Martina Navratilova. A trionfare fu la testa di serie numero uno Mima Jausovec, che in finale superò Florenta Mihai.

Per avere un quarto completo dei migliori piazzamenti negli Slam dei quattro semifinalisti al maschile e al femminile, questa era la situazione prima dell’avvio dell’edizione 2026 di Roland Garros. Solo Alexander Zverev vanta l’esperienza di una finale Major, per lui tre in totale inclusa una a Parigi, e al femminile Mirra Andreeva ha giocato una semifinale Major. Nessun altro giocatore e o giocatrice ancora in tabellone a Parigi invece era riuscito a portarsi così avanti in uno dei quattro massimi appuntamenti stagionali:

Mirra Andreeva (n.8) – Semifinale (Roland Garros 2024)

Marta Kostyuk (n.15) – Quarti di finale (Australian Open 2024)

Diana Shnaider (n.23) – Ottavi di finale (US Open 2024)

Maja Chwalinska (n.114) – Secondo turno (Wimbledon 2022)

Alexander Zverev (n.3) – Finale (US Open 2020, Roland Garros 2024, Australian Open 2025)

Jakub Mensik (n.27) – Ottavi di finale (Australian Open 2026)

Flavio Cobolli (n.14) – Quarti di finale (Wimbledon 2025)

Matteo Arnaldi (n.104) – Ottavi di finale (US Open 2023 e Roland Garros 2024)

Oggi verrà decisa la finale femminile, domani si disputeranno le semifinali maschili con l’atteso derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Vedremo chi dei due amici-rivali sbarcherà per la prima volta a giocarsi un titolo Slam, centrando il miglior risultato in carriera. Sarà una partita molto aperta e al momento abbiamo una sola certezza: Roland Garros 2026 entra nei libri di storia della disciplina come un torneo tra i più sorprendenti di sempre.

Marco Mazzoni