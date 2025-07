Jack Sock torna in campo con un miliardario! William Ackman debutta in doppio al Challenger di Newport

È una notizia che ha dell’incredibile, eppure è tutto vero: Jack Sock, ex campione Slam di doppio e da qualche anno lontano dal tennis professionistico per dedicarsi al pickleball, ha deciso di tornare in campo. Ma non è tutto. Sock questa settimana sarà protagonista all’ATP Challenger di Newport 2025… in doppio, accanto a un compagno del tutto inaspettato: William Albert Ackman.

Sì, proprio lui: Bill Ackman, uno dei più celebri e potenti manager finanziari degli Stati Uniti, fondatore di Pershing Square Capital Management, tra i maggiori hedge fund del mondo. Classe 1966, 59 anni, Ackman vanta una fortuna da miliardario e una presenza costante sulle cronache economiche mondiali, ma questa volta ha scelto di vivere un sogno da sportivo: esordire in un torneo del circuito professionistico di tennis, pur da wild card.

La coppia, formata da un ex campione del tennis e da uno dei re di Wall Street, farà il proprio debutto contro la coppia australiana formata da Bernard Tomic e Omar Jasika. Se già il ritorno di Sock avrebbe potuto incuriosire i tifosi americani, la presenza di Ackman rende l’evento semplicemente surreale, al limite del cinematografico: un multimiliardario che decide di testare le proprie abilità tennistiche contro professionisti veri, sul prato storico di Newport.





Marco Rossi