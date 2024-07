Giochi Olimpici Parigi 2024: Il programma completo di Sabato 27 Luglio 2024. In campo anche Djokovic e Alcaraz-Nadal. Sara Errani in campo anche in singolare

**Saturday 27 JUL 2024**

**Tennis**

**Daily Match Information**

**Programme de la journée**

**Court Philippe-Chatrier**

Starting at 12:00

1. WS (1) Iga Swiatek 🇵🇱 vs Irina-Camelia Begu 🇷🇴

2. MS (1) Novak Djokovic 🇷🇸 vs Matthew Ebden 🇦🇺

Starting at 19:00

3. MD (6) Gonzalez/Molteni 🇦🇷 vs Alcaraz/Nadal 🇪🇸

4. WS Naomi Osaka 🇯🇵 vs Angelique Kerber 🇩🇪

**Court Suzanne-Lenglen**

Starting at 12:00

1. WS Ana Bogdan 🇷🇴 vs (4) Jasmine Paolini 🇮🇹

2. MS Hady Habib 🇱🇧 vs (2) Carlos Alcaraz 🇪🇸

3. WS Caroline Garcia 🇫🇷 vs Jaqueline Adina Cristian 🇷🇴

4. MS Rinky Hijikata 🇦🇺 vs (4) Daniil Medvedev

**Court Simonne-Mathieu**

Starting at 12:00

1. WS (10) Jelena Ostapenko 🇱🇻 vs Camila Osorio 🇨🇴

2. WS (14) Beatriz Haddad Maia 🇧🇷 vs Varvara Gracheva 🇫🇷

3. MS Zizou Bergs 🇧🇪 vs (8) Stefanos Tsitsipas 🇬🇷

4. MS Stan Wawrinka 🇨🇭 vs Pavel Kotov

**Court 14**

Starting at 12:00

1. WS Nadia Podoroska 🇦🇷 vs Diane Parry 🇫🇷

2. MS (13) Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 vs Marcos Giron 🇺🇸

Not before 15:00

3. MS Alexander Bublik 🇰🇿 vs (7) Taylor Fritz 🇺🇸

4. WD (1) Coco Gauff/Jessica Pegula 🇺🇸 vs Perez/Saville 🇦🇺

**Court 6**

Starting at 12:00

1. MS Jack Draper 🇬🇧 vs Kei Nishikori 🇯🇵

2. MS Tallon Griekspoor 🇳🇱 vs Cameron Norrie 🇬🇧

3. MS Moez Echargui 🇹🇳 vs Daniel Evans 🇬🇧

4. MD Gille/Vliegen 🇧🇪 vs (8) Fils/Humbert 🇫🇷

**Court 7**

Starting at 12:00

1. MS Luciano Darderi 🇮🇹 vs (9) Tommy Paul 🇺🇸

2. WS Laura Siegemund 🇩🇪 vs (8) Danielle Collins 🇺🇸

3. WS Yulia Putintseva 🇰🇿 vs (12) Marta Kostyuk 🇺🇦

4. MS Christopher Eubanks 🇺🇸 vs Benjamin Hassan 🇱🇧

**Court 8**

Starting at 12:00

1. WS (11) Emma Navarro 🇺🇸 vs Julia Grabher 🇦🇹

2. WS Laura Pigossi 🇧🇷 vs Dayana Yastremska 🇺🇦

3. MS Tomas Machac 🇨🇿 vs Zhizhen Zhang 🇨🇳

4. MD Luciano Darderi/Lorenzo Musetti 🇮🇹 vs Jarry/Tabilo 🇨🇱 in campo domenica in caso di vittoria di Musetti oggi ad Umago

**Court 9**

Starting at 12:00

1. WS Karolina Muchova 🇨🇿 vs (16) Leylah Fernandez 🇨🇦

2. WS Bianca Andreescu 🇨🇦 vs Clara Tauson 🇩🇰

3. MS Robin Haase 🇳🇱 vs Sebastian Ofner 🇦🇹

4. WD (5) Gabriela Dabrowski/Leylah Fernandez 🇨🇦 vs Burel/Gracheva 🇫🇷

**Court 10**

Starting at 12:00

1. WS Sara Errani 🇮🇹 vs (6) Qinwen Zheng 🇨🇳

2. MS Mariano Navone 🇦🇷 vs Nuno Borges 🇵🇹

3. WD Kichenok/Kichenok 🇺🇦 vs Wang/Zheng 🇨🇳

**Court 11**

Starting at 12:00

1. MD Koepfer/Struff 🇩🇪 vs (7) Mektic/Pavic 🇭🇷

2. MD (1) Bolelli/Vavassori 🇮🇹 vs Carreno Busta/Granollers 🇪🇸

3. WS Anna Karolina Schmiedlova 🇸🇰 vs Katie Boulter 🇬🇧

4. WD (3) Errani/Paolini 🇮🇹 vs Routliffe/Sun 🇳🇿

**Court 12**

Starting at 12:00

1. WS Anhelina Kalinina 🇺🇦 vs Arantxa Rus 🇳🇱

2. MD Balaji/Bopanna 🇮🇳 vs Reboul/Roger-Vasselin 🇫🇷

3. WD Alexandrova/Vesnina vs Muchova/Noskova 🇨🇿

4. WD Yuan/Zhang 🇨🇳 vs (6) Haddad Maia/Stefani 🇧🇷

**Court 13**

Starting at 12:00

1. WS Petra Martic 🇭🇷 vs Cristina Bucsa 🇪🇸

2. WS Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 vs (15) Diana Shnaider

3. WD Chan/Chan 🇹🇼 vs (2) Krejcikova/Siniakova 🇨🇿

4. WD Carle/Podoroska 🇦🇷 vs Korpatsch/Maria 🇩🇪