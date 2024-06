Jannik Sinner festeggia il n.1 nella sua Sesto Pusteria (video)

Dopo aver ricevuto dalle mani di Andrea Gaudenzi il meritatissimo premio di nuovo n.1 ATP, Jannik Sinner da Monte Carlo è tornato a casa a Sesto Pusteria, per una giornata di celebrazione nei suoi luoghi più cari, quelli della sua infanzia. Arrivato in mattinata al’aeroporto di Bolzano, il campione azzurro ha passato del tempo in famiglia, quindi alle 14 in punto è arrivato al Municipio di Sesto, ad accoglierlo il sindaco Thomas Summerer e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. Il primo cittadino l’ha omaggiato della più alta onorificenza della sua località, la firma sul libro d’oro. Nonostante la pioggia di quest’incerta fine primavera, migliaia di persone l’hanno atteso per ore ed omaggiato, alcuni anche con costumi folkloristici e l’ormai iconico “pel di carota” che in tutti gli stadi del mondo è diventato una costante nei suoi match.

Durante la cerimonia, accompagnata dal corpo bandistico locale, Jannik ha salutato e ha ringraziato tutti i presenti, scherzando sulle sue competenze musicali e scolastiche e arrivando anche a tenere l’ombrello al presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, durante la firma, proprio come è accaduto al torneo di Indian Wells con la raccattapalle. Jannik non si smentisce mai…

La giornata di celebrazione del Pusterese più famoso al mondo è continuata alle ore 15 presso la Tennishalle, dove ha imparato a giocare a tennis, applaudito da decine di ragazzini locali. C’è anche sorpresa dei suoi più grandi trofei vinti: il Norman Brookes Trophy degli Australian Open, quello assegnato dall’Atp al numero 1 al mondo e la Coppa Davis.

Sinner ha raccontato ai ragazzini presenti un riassunto della sua storia, l’importanza del lavoro e dell’impegno. “Sono molto contento di essere qui, un posto dove sono nato e dove ho vissuto la mia gioventù con gli amici e la famiglia. Sono contento di vedere tantissimi ragazzi qui e di condividere questo giorno con loro”, afferma Jannik. Tutti rapiti dalle sue parole. “Se fai quello che ti piace, allora hai già vinto. Se combatti per le tue scelte non importa che tu sia numero 1 o 100, sei già un campione. Spero di aver dimostrato di essere un ragazzo normale come tutti voi”, questa la risposta di Jannik a come si fa a diventare il migliore.

Quindi è intervenuto anche il Presidente della FITP Binaghi, che ha detto: “Ringrazio il padre e la madre di Jannik, perché quando uno diventa campione del mondo vuol dire che ha fatto un percorso netto, e la parte che conta di più è la prima, che dà un’indicazione precisa. Per diventare campioni non serve partire da grandi città, ma si deve partire da grandi valori, ed è quello che ci ha insegnato Jannik con la sua gentilezza”.

La giornata di Sinner è terminata in allegria, con tante foto e strette di mano. Un abbraccio della sua gente al nuovo n.1 del mondo, campione Slam, miglior tennista italiano di sempre e soprattutto bravissimo ragazzo e grande esempio per tutti, giovani e non. Una giornata da incorniciare, che nemmeno la pioggia battente è riuscita a guastare.

Mario Cecchi