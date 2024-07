Umago: Cerundolo spezza il sogno di Sonego in un thriller al tie-break

Francisco Cerundolo ha conquistato la semifinale dell’ATP 250 di Umago in una battaglia contro Lorenzo Sonego, imponendosi con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6(2) dopo oltre due ore e mezza di gioco intenso e spettacolare.

Il match è stato un’altalena di emozioni, con entrambi i giocatori che hanno mostrato il loro miglior tennis. Il primo set ha visto Sonego più solido al servizio, ma incapace di capitalizzare le opportunità create. L’azzurro ha sprecato tre palle break, permettendo a Cerundolo di chiudere 6-4 con un set point convertito alla prima occasione.

La reazione di Sonego nel secondo set è stata veemente. Il torinese ha alzato il livello del suo gioco, sfruttando finalmente le chance create e dominando con un netto 6-2, grazie a due break che hanno messo in mostra tutto il suo repertorio tecnico e tattico.

Il terzo set è stato una vera e propria altalena di emozoni. Entrambi i giocatori hanno servito in modo impeccabile, non concedendo praticamente nulla all’avversario. La tensione era palpabile mentre ci si avvicinava al tie-break decisivo.

Qui, contro ogni pronostico, Cerundolo ha trovato un livello di gioco superiore. L’argentino ha dominato il tie-break con colpi precisi e variazioni tattiche che hanno messo in difficoltà Sonego, chiudendo 7-2 e guadagnandosi l’accesso alla semifinale.

Per Sonego rimane l’amaro in bocca per le opportunità non sfruttate, soprattutto nel primo set. Nonostante la sconfitta, l’italiano può essere soddisfatto della sua prestazione, in particolare al servizio (71% di prime in campo e 73% di punti vinti con la seconda).

Cerundolo affronterà in semifinale il vincitore tra Andrey Rublev e Fabian Marozsan, in quello che si preannuncia come un altro incontro di altissimo livello. Per l’argentino, questa vittoria rappresenta un’importante conferma del suo ottimo stato di forma sulla terra battuta.

Statistiche 🇦🇷 Cerundolo 🇮🇹 Sonego Punteggio servizio 291 308 Ace 1 3 Doppi falli 2 1 Percentuale prime di servizio 72% (68/95) 70% (62/88) Punti vinti con la prima 74% (50/68) 71% (44/62) Punti vinti con la seconda 59% (16/27) 73% (19/26) Palle break salvate 67% (4/6) 0% (0/1) Giochi di servizio giocati 15 15 Punteggio risposta 163 114 Punti vinti in risposta sulla prima 29% (18/62) 26% (18/68) Punti vinti in risposta sulla seconda 27% (7/26) 41% (11/27) Palle break convertite 100% (1/1) 33% (2/6) Giochi di risposta giocati 15 15 Punti vinti a rete 74% (20/27) 67% (22/33) Vincenti 26 26 Errori non forzati 12 7 Punti vinti al servizio 69% (66/95) 72% (63/88) Punti vinti in risposta 28% (25/88) 31% (29/95) Punti totali vinti 50% (91/183) 50% (92/183) Velocità massima servizio 204 km/h 217 km/h Velocità media prima di servizio 179 km/h 195 km/h Velocità media seconda di servizio 155 km/h 164 km/h





