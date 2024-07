ATP 500 Washington: Il Tabellone Principale. Due azzurri ai nastri di partenza

ATP 500 Washington – Tabellone Principale – hard – parte alta

(1/WC) Rublev, Andrey vs Bye

Van Assche, Luca vs Cazaux, Arthur

Shang, Juncheng vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (16) Rinderknech, Arthur

(11) Carballes Baena, Roberto vs Bye

Kovacevic, Aleksandar vs Nishioka, Yoshihito

Qualifier/Special Exempt vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (5) Tiafoe, Frances

(4) Korda, Sebastian vs Bye

Karatsev, Aslan vs Garin, Cristian

Purcell, Max vs Kokkinakis, Thanasi

Bye vs (14) Vukic, Aleksandar

(9) Mpetshi Perricard, Giovanni vs Bye

Ruusuvuori, Emil vs Coric, Borna

(WC) Opelka, Reilly vs Duckworth, James

Bye vs (7) Thompson, Jordan

(8/WC) Davidovich Fokina, Alejandrovs ByeQualifier/Special Exempt vsGoffin, Davidvs Ugo Carabelli, Camilo

(15) Michelsen, Alex vs Bye

Qualifier/Special Exempt vs McDonald, Mackenzie

Walton, Adam vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (3) Khachanov, Karen

(6) Mannarino, Adrian vs Bye

(WC) Shapovalov, Denis vs Qualifier/Special Exempt

Coria, Federico vs (WC) Wolf, J.J.

Bye vs (12) Kecmanovic, Miomir

(13) Nakashima, Brandon vs Bye

O’Connell, Christopher vs Mayot, Harold

Qualifier/Special Exempt vs Diaz Acosta, Facundo

Bye vs (2) Shelton, Ben