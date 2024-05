Masters 1000 Roma: Il Tabellone Principale. Almeno 12 azzurri saranno al via. Ben due derby. Berrettini sfiderà Napolitano. Zeppieri se la vedrà con Gigante. Lorenzo Musetti già al secondo turno

Gli Internazionali d’Italia 2024 di Roma alzano il sipario sul torneo maschile, ma l’evento si presenta con alcune assenze di rilievo. Il pubblico italiano dovrà fare a meno del beniamino di casa, Jannik Sinner, costretto al ritiro a causa di problemi all’anca. Non saranno della partita nemmeno il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, alle prese con un infortunio al braccio destro, e il talentuoso ceco Jiri Lehecka, frenato da un problema alla schiena dopo l’ottima semifinale raggiunta a Madrid.

A guidare il seeding troviamo il campione serbo Novak Djokovic, pronto a tornare sulla terra rossa del Foro Italico dopo aver saltato l’appuntamento di Madrid. Il “Djoker” inizierà la sua avventura dal secondo turno, dove affronterà il vincitore del match tra un qualificato e il russo Roman Safiullin. Nella parte bassa del tabellone, si attende la conferma della presenza del russo Daniil Medvedev, reduce da un ritiro per un fastidio all’inguine nella capitale spagnola. Il suo potenziale avversario uscirà dalla sfida tra il britannico Jack Draper e il croato Borna Coric. Grande attesa anche per il “re della terra rossa” Rafa Nadal, inserito nella parte bassa del draw e atteso da un qualificato al primo turno. In caso di successo, sulla strada del maiorchino si profila un interessante incrocio con il polacco Hubert Hurkacz.

Il tennis italiano si presenta a Roma con una nutrita pattuglia di 12 rappresentanti. Nella parte alta del tabellone, andrà in scena un derby tutto tricolore tra le wild card Giulio Zeppieri e Matteo Gigante, con il vincitore che se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo al secondo turno. Luciano Darderi cercherà il riscatto contro il canadese Denis Shapovalov, che lo aveva sconfitto a Miami, mentre il veterano Fabio Fognini se la vedrà con il britannico Daniel Evans. Flavio Cobolli sfiderà un qualificato e, in caso di vittoria, troverà sul suo cammino l’americano Sebastian Korda al secondo turno.

Grande attesa per Lorenzo Musetti, il principale portacolori azzurro, che partirà dal secondo turno contro il vincente del match tra l’americano Christopher Eubanks e un qualificato. Il toscano potrebbe incrociare il bulgaro Grigor Dimitrov al terzo turno.

Nella parte bassa del tabellone, Matteo Berrettini sarà protagonista di un altro derby italiano contro Stefano Napolitano, con in palio un posto al secondo turno contro il francese Ugo Humbert.

Sorteggio poco benevolo per Matteo Arnaldi, opposto al ceco Tomas Machac al primo turno e con la prospettiva di affrontare il pericoloso cileno Nicolas Jarry al secondo. Lorenzo Sonego se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, mentre il giovane Luca Nardi affronterà il tedesco Daniel Altmaier. In caso di successo, il pesarese troverà sulla sua strada il temibile danese Holger Rune, decima testa di serie. Chiude il quadro azzurro Andrea Vavassori, che all’esordio sfiderà il tedesco Dominik Koepfer.

(1) Djokovic, Novakvs ByeQualifier vs Safiullin, RomanMensik, Jakubvs Hanfmann, YannickBye vs (29) Tabilo, Alejandro

(20) Cerundolo, Francisco vs Bye

(WC) Gigante, Matteo vs (WC) Zeppieri, Giulio

Shevchenko, Alexander vs Marozsan, Fabian

Bye vs (16) Khachanov, Karen

(12) Shelton, Ben vs Bye

Kotov, Pavel vs Michelsen, Alex

Zhang, Zhizhen vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (19) Mannarino, Adrian

(32) Thompson, Jordan vs Bye

Qualifier vs Monfils, Gael

Kecmanovic, Miomir vs Qualifier

Bye vs (5) Ruud, Casper

(3) Zverev, Alexander vs Bye

Qualifier vs Vukic, Aleksandar

Darderi, Luciano vs (PR) Shapovalov, Denis

Bye vs (28) Navone, Mariano

(23) Griekspoor, Tallon vs Bye

Rinderknech, Arthur vs Qualifier

Borges, Nuno vs Martinez, Pedro

Bye vs (15) Bublik, Alexander

(11) Fritz, Taylor vs Bye

Evans, Daniel vs (WC) Fognini, Fabio

Qualifier vs Cobolli, Flavio

Bye vs (24) Korda, Sebastian

(26) Musetti, Lorenzo vs Bye

Eubanks, Christopher vs Qualifier

Nishioka, Yoshihito vs Ofner, Sebastian

Bye vs (8) Dimitrov, Grigor

Masters 1000 Roma – Tabellone Principale – parte bassa

(6) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Struff, Jan-Lennard vs Cachin, Pedro

Hijikata, Rinky vs Munar, Jaume

Bye vs (27) Norrie, Cameron

(18) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

Wawrinka, Stan vs Qualifier

Carballes Baena, Roberto vs O’Connell, Christopher

Bye vs (9) de Minaur, Alex

(13) Humbert, Ugo vs Bye

(WC) Napolitano, Stefano vs Berrettini, Matteo

Machac, Tomas vs Arnaldi, Matteo

Bye vs (21) Jarry, Nicolas

(31) Fils, Arthur vs Bye

Qualifier vs Fucsovics, Marton

Ruusuvuori, Emil vs Giron, Marcos

Bye vs (4) Rublev, Andrey

(7) Hurkacz, Hubert vs Bye

Qualifier vs (PR) Nadal, Rafael

Seyboth Wild, Thiago vs Qualifier

Bye vs (25) Etcheverry, Tomas Martin

(17) Baez, Sebastian vs Bye

Lajovic, Dusan vs Sonego, Lorenzo

Altmaier, Daniel vs Nardi, Luca

Bye vs (10) Rune, Holger

(14) Paul, Tommy vs Bye

McDonald, Mackenzie vs Karatsev, Aslan

Koepfer, Dominik vs (WC) Vavassori, Andrea

Bye vs (22) Tiafoe, Frances

(30) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Popyrin, Alexei vs Qualifier

Draper, Jack vs Coric, Borna

Bye vs (2) Medvedev, Daniil

– [1] 🇷🇸 Novak Djokovic vs [16] 🇷🇺 Karen Khachanov– [12] 🇺🇸 Ben Shelton vs [5] 🇳🇴 Casper Ruud– [3] 🇩🇪 Alexander Zverev vs [15] 🇰🇿 Alexander Bublik– [11] 🇺🇸 Taylor Fritz vs [8] 🇧🇬 Grigor Dimitrov– [6] 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas vs [9] 🇦🇺 Alex De Minaur– [13] 🇫🇷 Ugo Humbert vs [4] 🇷🇺 Andrey Rublev– [7] 🇵🇱 Hubert Hurkacz vs [10] 🇩🇰 Holger Rune– [14] 🇺🇸 Tommy Paul vs [2] 🇷🇺 Daniil Medvedev