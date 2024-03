Matteo Berrettini vicino allo svenimento nel match contro Andy Murray a Miami (Video)

Matteo Berrettini è stato a un passo da uno svenimento durante il secondo set nel match contro Andy Murray nel primo turno del Miami Open 2024. L’italiano stava per servire quando ha manifestato chiari sintomi di un forte giramento di testa e ha dovuto ricevere assistenza dal personale medico del torneo. Le condizioni di caldo e umidità che caratterizzano Miami rappresentano una vera sfida per i giocatori.

Matteo Berrettini almost fell over as he was about to serve

Truly terrible to see this after everything he’s gone through with injuries.

The temperature is 76 degrees, not super hot for Miami.

Arthur Cazaux fainted earlier this week.

