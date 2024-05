Sinner conclude le cure al J Medical, il Roland Garros resta in dubbio. Dichiara l’azzurro “vediamo” (Video)

Jannik Sinner, attualmente secondo nel ranking ATP, ha terminato il suo periodo di terapie presso il J Medical di Torino, dove ha cercato di risolvere un problema all’anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali d’Italia 2024.

Uscendo dal centro, Sinner non ha fornito dettagli sulle sue condizioni, ma ha sorriso enigmaticamente quando gli è stato chiesto del Roland Garros, dicendo solo: “Vediamo”. Nel frattempo, si è fermato a firmare autografi per i tifosi.

🎾 🗣️ ESCLUSIVO! Jannik #Sinner lascia Torino e il J-Hotel, dopo la settimana di cure al J-Medical per il problema all’anca, per tornare a Montecarlo: "Se recupero per il Roland Garros? Vediamo (sorride, ndr)…" 👀 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/VqHTep7nrZ — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 17, 2024

Il coach Darren Cahill ha acceso le speranze dei fan pubblicando su Instagram una foto di un campo in terra battuta con l’equipaggiamento del torneo francese, suggerendo che Sinner si allenerà intensamente nei prossimi giorni sotto la sua supervisione insieme ovviamente a Simone Vagnozzi.

La partecipazione del giovane talento altoatesino al Major parigino dipenderà da come reagirà il suo fisico durante questi allenamenti. Nonostante il desiderio di competere, Sinner è consapevole di dover valutare attentamente l’edema all’anca, come ha sottolineato in precedenza a Roma.





Marco Rossi