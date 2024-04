Medvedev ha perso la testa e ha chiamato gli arbitri “imbecilli” e “ciechi” (Video)

Daniil Medvedev è stato attore di un’ottima prestazione per sconfiggere Gael Monfils nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Monte Carlo, ma ha comunque vissuto un momento complicato durante il secondo set. Il russo ha contestato una chiamata del giudice di linea e ha finito per perdere il punto e, successivamente, i due game seguenti. Irritato, il russo ha chiamato Giudice di Sedia e Giudici di Linea “imbecilli” e “ciechi” e Mohamed Lahyani gli ha risparmiato un warning. Alla fine però si sono capiti.

Angry Daniil 😡 😭pic.twitter.com/ix4DumDTRd — We Are Tennis (@WeAreTennis) April 10, 2024

Al termine della partita, il moscovita così ha raccontato quei momenti di tensione: “So chi sono e da dove vengo, so qual è il mio atteggiamento, so che a volte perderò il controllo in campo, sia per me stesso, per la mia squadra, per gli spettatori o per l’arbitro. Sto cercando di lavorare su questo in modo da perdere meno la testa e non influenzare il mio gioco. A volte non controlli le tue emozioni, ma poi c’è spazio per correggere i tuoi pensieri, questo è stato molto difficile per me all’inizio della mia carriera.”