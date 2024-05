Arnaldi, Sonego, Darderi: è grande Italia al Piemonte Open Intesa Sanpaolo

Il sogno di portare cinque italiani ai quarti di finale del Piemonte Open Intesa Sanpaolo è ancora vivissimo, con Lorenzo Musetti e Francesco Passaro impegnati nel tardo pomeriggio nei rispettivi duelli di secondo turno, ma l’evento premium della categoria ATP Challenger 175 in corso al Circolo della Stampa Sporting di Torino ha già la certezza di vedere in campo sabato almeno tre azzurri: Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Hanno vinto tutti sul Campo Stadio in un giovedì intenso, nel quale una delle sfide più attese era il derby sanremese fra Matteo Arnaldi e Fabio Fognini, che ha ribadito anche a Torino il passaggio di consegne in atto fra i due. Perché Fognini sa ancora giocare un tennis spettacolare, ma fa e disfa, atteggiamento che contro un rivale del calibro di Arnaldi non è permesso. Così, dopo un’ora e 42 minuti a buonissimi livelli, a conquistare i quarti di finale è stato il più giovane dei due, a segno per 6-3 6-4. “Sono contento di come ho giocato e ho saputo gestire un match non facile – ha detto Arnaldi –, specialmente dopo giorni resi difficili dalla pioggia, visto che non ho avuto quasi mai la possibilità di allenarmi. È una vittoria importante che mi permette di disputare almeno un altro match: non avendo giocato molto negli ultimi mesi, la prendo come un’opportunità”. Sabato, nel secondo match sul Campo 5 (si parte alle 11.30), ad attendere Arnaldi c’è un altro derby, quello con Luciano Darderi che in apertura di programma ha sconfitto per 2-6 6-3 6-1 il qualificato svizzero Marc-Andrea Huesler. Dice tutto il punteggio: il mancino di Zurigo ha dominato il primo set grazie a un tennis molto offensivo, ma non appena Darderi gli ha preso le misure, imponendo solidità e velocità di gambe, non c’è più stata partita.

In mezzo alle vittorie di Darderi e Arnaldi è arrivata quella di Lorenzo Sonego, al debutto da professionista nella sua città, davanti a parenti, amici e tifosi. Una condizione che gli ha creato qualche pressione extra, difficile da gestire in un primo set giocato meglio dall’argentino Federico Coria, ma che poi si è trasformata nella spinta per trascinarlo alla rimonta vincente, completata col punteggio di 3-6 6-4 6-4, dopo quasi due ore e mezza. “È stata una partita positiva – ha detto il torinese –, in particolare per come ho saputo reagire a una situazione sfavorevole. Ci tenevo a fare bene qui e questo all’inizio non mi ha permesso di esprimermi al meglio. Ma dopo aver perso il primo set sono riuscito a giocare più libero. In generale è stata una bella emozione: c’erano gli amici coi quali giocavo a tennis da piccolo, la mia famiglia. È stato divertente sentirli e caricarmi insieme a loro. Non vedo l’ora di rivivere un momento simile”. L’appuntamento è per sabato alle 11.30, di nuovo sul Centrale, contro lo statunitense J.J. Wolf che ha eliminato Luca Nardi e poi il n.7 del seeding Yannick Hanfmann. In caso di successo, Sonego tornerà in campo nel pomeriggio per giocarsi un posto in finale. In chiusura di programma, non prima delle 18, l’altra semifinale. Ulteriori informazioni sul sito www.piemonteopen.com e sulla pagina Instagram @piemonteopen.

RISULTATI

Singolare. Secondo turno: Luciano Darderi (Ita) b. Marc-Andrea Huesler (Sui) 2-6 6-3 6-1, Fernando Meligeni Alves (Bra) b. Francesco Maestrelli (Ita) 6-3 4-6 7-6, Lorenzo Sonego (Ita) b. Federico Coria (Arg) 3-6 6-4 6-4, Brandon Nakashima (Usa) b. Mariano Navone (Arg) 4-6 6-3 6-1, J.J. Wolf (Usa) b. Yannick Hanfmann (Ger) 6-3 6-2, Matteo Arnaldi (Ita) b. Fabio Fognini (Ita) 6-3 6-4.

Da completare: Lorenzo Musetti (Ita) vs David Goffin (Bel), Francesco Passaro (Ita) vs Emil Ruusuvuori (Fin).

Singolare. Primo turno: J.J. Wolf (Usa) b. Luca Nardi (Ita) 5-7 7-5 7-6, David Goffin (Bel) b. Juan Pablo Varillas (Per) 7-5 6-4, Emil Ruusuvuori (Fin) b. Thiago Seyboth Wild (Bra) 6-7 6-3 7-5.

Doppio. Quarti di finale: Mies/Skupski (Ger/Gbr) b. Romboli/Zormann (Bra/Bra) 6-3 6-4, Escobar/Nedovyesov (Ecu/Kaz) b. Martinez/Rodriguez (Ven/Col) 7-5 6-3, Arneodo/Weissborn (Mon/Aut) b. Erler/Miedler (Aut/Aut) 6-2 7-5, Heliovaara/Patten (Fin/Gbr) b. Lammons/Withrow (Usa/Usa) 4-6 7-6 12/10.

Doppio. Primo turno: Mies/Skupski (Ger/Gbr) b. Frantzen/Jebens (Ger) 6-3 6-4, Escobar/Nedovyesov (Ecu/Kaz) b. Balaji/Begemann (Ind/Ger) 6-4 6-3, Arneodo/Weissborn (Mon/Aut) b. Hidalgo/Molchanov (Ecu/Ukr) 6-2 7-5, Heliovaara/Patten (Fin/Gbr) b. Bortolotti/Smith (Ita/Aus) ritiro, Romboli/Zormann (Bra/Bra) b. Coria/Ugo Carabelli (Arg/Arg) ritiro, Erler/Miedler (Aut/Aut) b. Fognini/Pellegrino (Ita/Ita) ritiro.