Sinner giocherà l’ATP di Halle su erba (video)

Jannik Sinner disputerà l’ATP 500 di Halle su erba in preparazione a Wimbledon. L’annuncio arriva attraverso una breve clip video postata sul canale social ufficiale del “Terra Wortmann Open”, che riportiamo.

“Ciao a tutti, sono qua per dirvi che giocherò ad Halle quest’anno” annuncia Sinner, “Non vedo l’ora. Ho ricevuto una wild card alcuni anni fa per le qualificazioni. Sarà un torneo molto speciale per me e vi aspetto lì!”

Dopo l’esordio nel torneo ricordato da Jannik nel video (2019, perse al primo match di quali dal portoghese Sousa), il pusterese ha giocato lo scorso anno ad Halle, costretto al ritiro nei quarti contro Bublik. Sarà quindi la sua seconda presenza nel main draw nell’evento.

Oltre a Sinner, nel torneo è prevista la presenza di Zverev, Medvedev, Rublev, Tsitsipas e Auger-Aliassime.

Al momento non è sicuro se quello in terra tedesca sarà l’unico torneo pre Wimbledon di Sinner. Alcuni riportano la possibilità che Jannik giochi anche il 250 olandese di ‘S-Hertongenbosch, la settimana successiva a Roland Garros, ma è molto probabile che l’azzurro aspetti di vedere quanto andrà lontano nello Slam parigino.

