Challenger Kachreti: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Kachreti – Tabellone Principale – hard

(1) Sekulic, Philip vs Qualifier

Strombachs, Robert vs Qualifier

(WC) Purtseladze, Saba vs Qualifier

Oliel, Yshai vs (8) Ramanathan, Ramkumar

(4) Berankis, Ricardas vs Mott, Blake

Qualifier vs Qualifier

Pawelski, Martyn vs (WC) Bakshi, Aleksandre

Barroso Campos, Alberto vs (6) Ursu, Vadym

(7) Hussey, Giles vs Qualifier

Bertrand, Robin vs Bobrov, Bogdan

Soto, Matias vs (WC) Tkemaladze, Zura

Efstathiou, Menelaos vs (3) Gerasimov, Egor

(5) Jubb, Paul vs Kimhi, Orel

Ilkel, Cem vs Celikbilek, Altug

Erel, Yanki vs Glinka, Daniil

Cid Subervi, Roberto vs (2) Broom, Charles

(1) Blanch, Ulisesvs (WC) Giorgadze, GiorgiJones, Benvs (11) Philippov, Evgeny

(2) Stewart, Hamish vs Metreveli, Aleksandre

Bar Biryukov, Petr vs (9) Simakin, Ilia

(3) Tiurnev, Evgenii vs (Alt) Tsitsipas, Pavlos

Zhu, Michael vs (7) Vylegzhanin, Nikolay

(4) Karlovskiy, Evgeny vs (WC) Tamm, Kristjan

Lomakin, Grigoriy vs (10) Agafonov, Egor

(5) Matsuda, Ryuki vs (Alt) Stevenson, Kelsey

(Alt) Reynolds, Finn vs (12) Arutiunian, Erik

(6) Ayeni, Alafia vs (WC) Shvangiradze, Aleksandre

Lobanov, Aleksandr vs (8) Bouzige, Moerani

Center Court – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Hamish Stewart vs Aleksandre Metreveli

2. [1] Ulises Blanch vs [WC] Giorgi Giorgadze

3. [6] Alafia Ayeni vs [WC] Aleksandre Shvangiradze

4. [3] Evgenii Tiurnev vs [Alt] Pavlos Tsitsipas (non prima ore: 13:00)

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Petr Bar Biryukov vs [9] Ilia Simakin

2. Grigoriy Lomakin vs [10] Egor Agafonov

3. Ben Jones vs [11] Evgeny Philippov

4. Aleksandr Lobanov vs [8] Moerani Bouzige

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Ryuki Matsuda vs [Alt] Kelsey Stevenson

2. [Alt] Finn Reynolds vs [12] Erik Arutiunian

3. [4] Evgeny Karlovskiy vs [WC] Kristjan Tamm

4. Michael Zhu vs [7] Nikolay Vylegzhanin