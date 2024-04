Presentata la seconda edizione del Piemonte Open Intesa Sanpaolo. Il Challenger 175, di scena dal 13 al 19 maggio al Circolo della Stampa Sporting, sarà trasmesso in diretta esclusiva su SuperTennis

Una città raffinata ed elegante ma estremamente dinamica, capace di coniugare alla perfezione passato e futuro, storia e innovazione, cultura e puro intrattenimento.

All’ombra delle Alpi, Torino tornerà presto protagonista del grande tennis mondiale. In attesa dell’impareggiabile spettacolo che a novembre ci regaleranno le Nitto ATP Finals, il capoluogo piemontese si prepara ad ospitare la seconda edizione del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’.

Con il prezioso supporto della Regione Piemonte, del Comune di Torino e della Camera di Commercio di Torino, l’evento premium della categoria Challenger 175, presentato ufficialmente stamane, tornerà protagonista dal 13 al 19 maggio presso il Circolo della Stampa Sporting.

Ancora una volta, i tanti campioni usciti di scena nei primi giorni del Masters 1000 di Roma potranno dunque tornare subito in campo per affrontarsi sul rosso dello storico circolo torinese e incoronare l’erede di Dominik Koepfer: lo scorso anno, in un main draw di assoluto livello – che tra gli altri poteva contare su elementi del calibro degli argentini Sebastian Baez e Juan Manuel Cerúndolo, del colombiano Daniel Elahi Galan, del peruviano Juan Pablo Varillas, dell’azzurro Flavio Cobolli e del giapponese Taro Daniel – a imporsi è stato il nazionale tedesco classe 1994, vincente (in rimonta al terzo) in finale sul faentino Federico Gaio.

ENTRY LIST DELL’EDIZIONE 2024

Anche quest’anno l’entry list del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ è di assoluto livello. Ad oggi, risultano nel main draw gli azzurri Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Flavio Cobolli e Luca Nardi (oltre a Fabio Fognini che figura tra gli alternates) che affiancano talenti provenienti da ogni angolo del globo come i tedeschi Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer (come detto detentore del titolo) e Yannick Hanfmann, gli argentini Mariano Navone e Federico Coria, l’ungherese Marton Fucsovics, il brasiliano Thiago Seyboth Wild, il finlandese Emil Ruusuvuori, il giapponese Yoshihito Nishioka, lo statunitense Mackenzie McDonald e molti altri.

SQUADRA VINCENTE

Prosegue il proficuo sodalizio tra Intesa Sanpaolo e la Federazione Italiana Tennis e Padel. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il gruppo bancario torinese è Title Partner del Piemonte Open, a conferma della costante attenzione che riserva al mondo dello sport e al tennis in particolare, evidenziata ulteriormente dal supporto attivo delle Nitto ATP Finals – in qualità di Host Partner – e, in passato, delle Next Gen ATP Finals, sempre come Title Partner.

Impegno, energia ed entusiasmo sono i valori che Intesa Sanpaolo – uno dei principali gruppi bancari in Europa e leader in Italia nei servizi finanziari per le famiglie e le imprese – mette in campo per sostenere i giovani e la pratica sportiva, strumento di educazione al rispetto, alla sana competizione, alla condivisione e all’integrazione che determina un netto miglioramento delle qualità della vita di tutta la società. Un ruolo di sostegno al territorio quello portato avanti da Intesa Sanpaolo che contribuisce in modo sostanziale al consolidamento della Città di Torino come sede ideale per i grandi eventi sportivi e culturali presenti e futuri.

Oltre a Intesa Sanpaolo, garantiranno il loro supporto all’edizione 2024 del premium Challenger 175 di scena al Circolo della Stampa Sporting anche Fourteen, Powerade, Central Motors/Concessionaria Lexus Torino Sud, Easygrip, Valmora, Wilson, Torino Today.

IL CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING

Inaugurato nel 1941, il Circolo della Stampa Sporting vanta una lunga e gloriosa storia sportiva, avendo avuto modo di ospitare numerosi eventi nazionali, internazionali e giovanili di primissimo piano. Tra questi spiccano certamente l’edizione del 1961 degli Internazionali d’Italia che vide trionfare Nicola Pietrangeli su Rod Laver; le sei sfide di Coppa Davis giocate dall’Italia tra il 1948 e il 1973; la finale della Federation Cup (ora Billie Jean King Cup) del 1966 tra Stati Uniti e Germania Ovest; i tanti challenger che hanno tenuto a battesimo giovani professionisti poi divenuti campioni di livello mondiale, come l’ex numero 1 del mondo Lleyton Hewitt o gli azzurri Fabio Fognini e Simone Bolelli.

INFO BIGLIETTERIA

È possibile acquistare i biglietti per il ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ su TicketOne, al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/piemonte-open-intesa-sanpaolo/

Ricordiamo che i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel possono usufruire di uno sconto del 20% sull’acquisto dei biglietti e uno sconto del 10% sull’acquisto dell’abbonamento.

COPERTURA TELEVISIVA

I match del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ saranno trasmessi in diretta e in esclusiva sul canale della Federazione Italiana Tennis e Padel, SuperTennis Tv e sulla piattaforma digitale SuperTenniX.

LE DICHIARAZIONI

Pierangelo Frigerio, Consigliere della Federazione Italiana Tennis e Padel:

“Si apre un’altra stagione di grandi eventi che ci accompagnerà tutto l’anno. Torino sta diventando la capitale del tennis mondiale: dopo le Nitto ATP Finals torna l’appuntamento col ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ al Circolo della Stampa Sporting che, nella storia, è stato sede di numerosi eventi Nazionali ed Internazionali. Il torneo che presentiamo oggi e il ‘Sardegna Open’ costituiscono gli appuntamenti più importanti in Italia del calendario ATP, subito dopo gli Internazionali BNL d’Italia e le Nitto ATP Finals. L’organizzazione di tornei come questi consente ai nostri giovani di affrontare, in casa – quindi senza dover sostenere lunghi e costosi viaggi – alcuni tra i migliori giocatori del circuito. Il nostro paese sta vivendo un periodo d’oro: possiamo vantare ben 9 giocatori tra i primi 100 al mondo, non una coincidenza ma il frutto di un vero e proprio ‘Sistema Italia’ che la Federazione Italiana Tennis e Padel ha sviluppato e sta portando avanti da decenni. Mi auguro che il ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ possa portare entusiasmo al movimento tennistico piemontese così come è avvenuto con le Nitto ATP Finals che, nel 2022 e nel 2023, hanno coinvolto circa 100.000 bambini con il progetto ‘Racchette in Classe’. In questo senso, abbiamo inviato una nota informativa a tutte le scolaresche e, ad oggi, registriamo l’adesione di 2500 bambini, con l’obiettivo finale di coinvolgerne 4000. Li aspettiamo con entusiasmo allo Young Village dal 13 al 19 maggio”.

Mauro Ricevuti, Direttore tecnico del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’:

“Il ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ ha dimostrato lo scorso anno di essere un’eccellenza, grazie allo splendido Circolo della Stampa Sporting che lo ospita, grazie all’accurata organizzazione tecnica e all’alto livello degli atleti in gara. Con l’aiuto di Federico Gaio, finalista della scorsa edizione e professionista dalla lunga esperienza, stiamo lavorando per migliorare ulteriormente la qualità di questo evento premium della categoria Challenger 175. Evento che i giocatori stanno dimostrato di apprezzare tantissimo, anche in virtù della sua collocazione strategica nel calendario professionistico. Daremo agli appassionati di tennis l’opportunità di godere nuovamente di un grande spettacolo, che vedrà in campo anche diversi dai migliori tennisti d’Italia, ormai protagonisti indiscussi in ogni torneo del circuito”.

Paola Musso, Senior Director Corporate Image ed Eventi Intesa Sanpaolo:

“Il nostro supporto al Piemonte Open Intesa Sanpaolo, torneo Challenger 175, costituisce un importante tassello del percorso di sostegno al tennis intrapreso con le Nitto ATP Finals. Siamo certi che anche quest’anno il Circolo della Stampa Sporting, del quale sosteniamo il rilancio, sarà la cornice perfetta per vivere le emozioni, l’energia e la passione, mettendo Torino al centro di questo sport sempre più apprezzato da tutte le generazioni”.

Pietro Garibaldi, Presidente del Circolo della Stampa Sporting Torino:

“Dalle Nitto ATP Finals al ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’, nel segno della continuità che in questi ultimi anni ha fatto di Torino la capitale mondiale del tennis e del Circolo della Stampa Sporting la sua culla. Per il secondo anno consecutivo lo Sporting è pronto a ospitare il Challenger ATP 175 ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’, l’evento premium della categoria che pochi circoli al mondo possono vantare di ospitare. La straordinarietà degli eventi internazionali che ospitiamo ci rende unici e orgogliosi: ringraziamo la FITP che ogni anno ci rinnova la sua fiducia, Intesa Sanpaolo che ormai da tre anni ci accompagna passo dopo passo nel nostro appassionato cammino nel tennis, le istituzioni del territorio (Città di Torino, Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino) che fanno squadra nell’offrire alla nostra città un’altra grande opportunità di visibilità e rilancio a livello internazionale. Molti giocatori fra i primi top 50 del mondo scenderanno sui nostri campi in terra a caccia di punti fra Roma e Parigi: il nostro storico Campo Centrale riqualificato, che lo scorso anno a causa della pioggia non ha potuto incoronare il campione 2023, è finalmente pronto per essere battezzato con un nome nuovo nell’albo d’oro e aggiungere un capitolo alla sua lunga storia gloriosa”.

