Nicolás Jarry compie l’impresa: rimonta Tsitsipas e vola in semifinale al Masters 1000 di Roma

Nicolás Jarry ha ottenuto una grande vittoria nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma 2024, rimontando contro uno Stefanos Tsitsipas che sembrava molto a suo agio fino a quando tutto è cambiato nel secondo set. Il risultato finale è stato di 3-6 7-5 6-4 a favore del cileno, che affronterà Tommy Paul in semifinale.

Spettacolo maestoso quello visto al Foro Italico con la sfida dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma tra due giocatori che hanno lasciato l’anima in campo. Stefanos Tsitsipas e Nicolás Jarry hanno offerto un duello di stili appassionante, ricco di alti e bassi, grinta e carattere competitivo, che si è concluso in tre set e con un finale al cardiopalma per determinare chi dei due sarebbe approdato in semifinale dell’evento nostrano.

Il greco partiva come favorito, ancora di più dopo aver visto come è iniziato il primo set del match. Consistente, aggressivo, preciso e con un grande controllo emotivo, Stefanos leggeva bene i servizi del cileno e gli impediva di entrare in campo e dominare con il suo dritto. Consapevole di quanto sia difficile affrontare un Jarry ispirato, Tsitsipas ha premuto sull’acceleratore e si è portato in un importante vantaggio nel punteggio, anestetizzando le aspirazioni del sudamericano.

Sembrava solo una questione di tempo prima che il tennista ellenico tornasse a dare un altro colpo di artiglio all’incontro nel secondo set, ma Jarry si è svegliato dal suo letargo quando ne aveva più bisogno. Sul 3-3, il cileno si è trovato sotto 0-40, in quello che sembrava essere un ultimatum per lui. Lì ha tirato fuori la sua versione migliore ed è tornato ad essere quel giocatore dei grandi appuntamenti, capace di travolgere il suo avversario con un servizio e un dritto impressionanti, muovendosi per il campo senza perdere un centimetro di terreno e punendo Tsitsipas con la sua lucidità di idee.

L’incontro è cambiato completamente in quel momento; si è entrati in un nuovo scenario di massima parità, in cui Stefanos non dominava più con comodità e stringeva i denti per cercare di trovare spiragli nel gigante che aveva dall’altra parte della rete. Ha avuto qualche interessante scaramuccia in risposta, ma Jarry le ha eluse con maestria, dandosi l’opportunità di arrivare al dodicesimo gioco in cui ha tirato fuori il meglio di sé, ottenendo un break che ha portato la partita a un nuovo paradigma.

La tendenza era cambiata e all’inizio del terzo set era come se il cileno navigasse con il vento a favore. Traboccante di fiducia, ha sciolto il braccio e ha castigato senza pietà la palla con quel dritto capace di lacerare il vento e strappare le speranze dei suoi avversari. Stefanos Tsitsipas ha perso freschezza fisica, mentale e tattica, ma è riuscito a sopravvivere alle cariche di un Nicolás Jarry al massimo, capace di remare dal fondo del campo con il coraggio di un campione. È così che è riuscito a procurarsi quattro palle match nel decimo gioco, piazzava il break e chiudeva per 6 a 4 per approdare in semifinale dell’ATP Masters 1000 di Roma 2024.

ATP Rome Stefanos Tsitsipas [6] Stefanos Tsitsipas [6] 6 5 4 Nicolas Jarry [21] Nicolas Jarry [21] 3 7 6 Vincitore: Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 N. Jarry 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 6-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico