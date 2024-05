Tsitsipas, è il favorito per Roma (e Parigi)?

La possibilità di osservare i giocatori da bordo campo cambia le prospettive. Sembra una frase fatta, ma non lo è. Dal vivo e da vicino è possibile apprezzare il gioco e il colpi con altra profondità, “sentire” come i tennisti colpiscono la palla, valutare con altro occhio prospettive e dinamiche di gioco. Sono passati 6 mesi da quando avevo avuto la possibilità di guardare Stefanos Tsitsipas alle Finals di Torino; quello del Masters 1000 di Roma è completamente un altro giocatore, assai più forte ed efficace. Tutto si risolve in un dato: la sua pesantezza di palla. Al Pala Alpitour il greco era un tennista dinamico, rapido con i piedi ed arrivare all’impatto, ma la sua palla “non andava”, era meno complessa e pesante. La versione aggiornata e corretta della primavera 2024 è tutt’altra cosa. Stefanos arriva sempre bene sulla palla, sospinto da uno dei fisici più belli e completi del tour, ma quando la sua racchetta impatta la palla scarica altra forza e rotazione. Stef è tornato quel formidabile attaccante che col diritto si prende il punto diretto, attacca e contrattacca, è potente e aggressivo.

Nella sciagurata (per lui) sconfitta patita a Torino 2023 vs. Sinner, la sua palla non andava. Il rovescio si risolveva nella solita elegante spazzolata, precisa ma mai aggressiva, la palla gira troppo e atterra nemmeno così lunga… Jannik aveva tutto il tempo per sbranarla con bordate micidiali. Non ci fu partita. Ma Stefanos non stava bene. Schiena, e poi quel gomito operato mesi prima ancora non lo lasciava tranquillo. Colpiva, ma senza lasciar andare a tutta il braccio, distendendolo meno per stressare non al massimo le articolazioni. Quella versione di TsiTsi era spuntata, di fatto quasi disarmata. Per mesi i tabloid hanno accompagnato la sua discesa nel ranking frutto di cattivi risultati come la scontata conseguenza della liason con Paula Badosa, la super-coppia del tennis mondiale. Beh, forse la testa sì un po’ bloccata dagli occhi incantevoli della bella spagnola, ma la verità è che Stefanos non era al meglio fisicamente e nei nostri giorni non puoi pensare di giocare e dominare gli avversari se il tuo corpo non è al meglio e giochi trattenuto.

È tornata la primavera, ed è tornato anche il vero Tsitsipas: sicuro, potente, libero di aggredire la palla e attaccare. Come abbia demolito De Minaur a Roma è stato impressionante, ma il greco viene da ottime prestazioni. Ha vinto per la terza volta Monte Carlo, battendo anche Sinner in quel che match che tanto ha fatto discutere. C’è stato il fattaccio, sì, forse decisivo ai danni del nostro, ma… Tsitsipas ha giocato grande tennis ed è andato a prendersi con merito la terza corona nel Principato. A Madrid non si è ripetuto, sorpreso da Monteiro all’esordio, ma qua a Roma è quello di Monte Carlo, forte, intenso, bello cattivo agonisticamente. Oggi si gioca a quarti contro Jarry, ma la sensazione è che sia il vero favorito per il titolo, qua sfiorato un paio d’anni fa, battuto da Djokovic. Il tabellone è assai aperto, e probabilmente è il vero favorito. In caso di vittoria stasera troverà in semifinale Hurkacz o Paul, ottimi giocatori, ma assai meno a proprio agio sul “rosso” rispetto a lui; poi probabilmente Zverev in finale, o la sorpresa Tabilo. Si può fare.

Questo Tsitsipas, ritrovato nella possibilità di comandare a tutta col diritto, di nuovo capace di entrare forte e deciso nella palla per chiudere il punto o attaccare, e in ottima condizione per sprintare e scivolare in difesa, è grande giocatore da terra battuta. Sul rosso ha più tempo per difendere la relativa debolezza del rovescio, tanto elegante quanto poco incisivo, e può attaccare e variare col back. La pesantezza di palla sulla terra battuta è decisiva. Quando riesci ad alternare ritmi e variazioni a bordate a chiudere anche su palle senza peso del rivale, sei uno tennista perfetto sulla superficie, e lo TsiTsi sano lo è. Vedremo se Stef alzerà il primo trofeo a Roma, poi il passo verso Parigi è breve. Lui ha già giocato una finale, dove era avanti di due set, rimontato poi da un Djokovic irriducibile. Quel Djokovic probabilmente non ci sarà, così tosto come allora. Non ci sarà nemmeno un Nadal “vero”, probabilmente Sinner non ci sarà affatto e la condizione di Alcaraz è tutta da verificare. Medvedev sul rosso continua a litigare, quindi ci sono Ruud, Zverev, Rublev o qualche sorpresa. Tsitsipas sano, finalmente tornato a spingere di brutto con massimo peso di palla, sembra aver tutto quel che serve per metterli tutti in riga. Al momento solo prospettive, ma chissà…

Marco Mazzoni