Le dichiarazioni di Alcaraz dopo la sconfitta: “Campo troppo veloce, ma pubblico corretto” (Video della partita)

Quando un giocatore si trova in un inferno come quello affrontato oggi da Carlos Alcaraz, con un pubblico francese completamente ostile e un avversario in stato di grazia che ha dato il meglio di sé per vincere in un drammatico terzo set, è facile lasciarsi intimidire dalle circostanze.

Alcaraz continua così il suo trend negativo sui campi indoor e al Rolex Paris Masters si ferma agli ottavi di finale, non essendo mai riuscito a superare i quarti nelle sue quattro apparizioni. Lo spagnolo ha commentato la partita in conferenza stampa.

Sul match

“Avrei potuto giocare meglio, è ovvio, ma ho dato tutto. Ho lottato fino all’ultimo punto. Bisogna fare i complimenti a Ugo, il suo rendimento è stato davvero alto. È stato incredibile e sorprendente come colpiva la palla oggi. Ogni volta che gioca contro di me alza il suo livello.”

“Per me è difficile giocare in queste condizioni. Ho cercato di cambiare tutto il possibile per abituarmi a questo campo, a questa velocità. Pensavo che queste condizioni si sarebbero adattate al mio gioco, ma la verità è che non è stato così. Ugo gioca sempre molto piatto e non ti lascia entrare in ritmo, quindi non sono riuscito a esprimere un buon tennis. Mi alleno a casa, ma la velocità della palla non è la stessa.”

Sull’atmosfera

Alcaraz, che nel 2021 era stato vittima di una rimonta epica contro Hugo Gaston, ha commentato: “Questa partita è stata diversa da quella contro Gaston nel 2021, sono successe molte cose da allora. Il pubblico oggi è stato più rispettoso che in quella occasione. Oggi ho fatto dei bei punti e mi hanno anche incoraggiato un po’, alzandosi in piedi per applaudirmi. Lo apprezzo e credo sia stata una partita davvero buona.”

Sulle condizioni indoor

“Non voglio dire qualcosa che suoni come una scusa. Ugo merita la vittoria, ma, per esempio, il campo indoor della Davis era più lento di questo. Quando ho giocato il primo match qui è uscita la statistica che questa è il campo più veloce del circuito nei Masters 1000. È una follia. Non so perché l’abbiano fatto. Non capisco perché abbiano cambiato così tanto da un torneo all’altro e nello stesso torneo rispetto agli anni precedenti. Questo mi ha sorpreso. Sono arrivato qui senza troppo tempo e avrei potuto venire prima per abituarmi. Al momento, quello che posso dire è che non capisco perché abbiano fatto questo.”





Francesco Paolo Villarico