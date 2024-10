Fantastico Humbert! Con un tennis super offensivo batte a sorpresa Alcaraz a Parigi Bercy (Video)

“Erezione agonistica”. Non c’è miglior definizione di quella coniata dal mitico e indimenticabile Maestro Rino Tommasi per descrivere la fantastica prestazione che ha consentito a Ugo Humbert di sconfiggere Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Parigi Bercy (6-1 3-6 7-5 lo score conclusivo). Una partita che il francese ha iniziato a spron battuto, con un tennis senza compromessi: braccio a sciolto a colpire la palla col massimo anticipo e massimo rischio. Non importa se è servizio o risposta, l’idea nel gioco del francese è chiarissima, rubare il tempo a Carlos per non farlo comandare, a costo di sbagliare, a costo di correre a rete troppo presto o di commettere qualche errore. Comandare, mettere dubbi nel gioco dello spagnolo che quando è sotto attacco non sempre è lucidissimo, ama “costruire” le sue difese e contromosse. Alcaraz è scattato dai blocchi con qualche incertezza ed è stato travolto da Ugo, velocissimo e offensivo, a tratti irresistibile. Sospinto anche dal pubblico caldissimo di Parigi, che a tratti ha un po’ intimorito Alcaraz – in particolare nell’infuocato rush finale – Humbert ha spaccato subito il primo set, due break e via avanti 5-0. Chiude 6-1 Humbert, set meritato. Incredibile, ma è tutto vero.

Nel secondo arriva la reazione di Alcaraz, bravo a salire col servizio e prendere il comando del gioco. Humbert tira un attimo il fiato, serve un po’ peggio e subisce la risposta aggressiva di Carlos, sospinto dal suo angolo che gli intima di avanzare, avanti avanti avanti. Salva Due palle break Humbert nel quarto game, ma nel sesto capitola sul 30-40, l’unico break che subirà in tutto il match. Carlos sembra aver preso il comando del match, magari Ugo calerà. Invece…

Il terzo set è bellissimo, Alcaraz spinge, Humbert torna a volare sul campo, colpendo con così tanto anticipo da ritrovarsi letteralmente con i piedi nel campo in tante occasioni, e bravissimo ad aprire l’angolo con tanta precisione in modo da rendere impossibili le difese di Alcaraz. Eppure Carlos eccome se si difende, rimette palle clamorose con la sua velocità e con diversi rovesci lungo linea tirati da metri fuori dal campo e spediti sulle righe. Si gioca bene, con accelerazioni splendide che fanno esplodere il pubblico. C’è grande tennis, spettacolo ed equilibrio, con attacchi continui. Il match si decide negli ultimi due game: Humbert si ritrova sotto 15-30 al servizio ma tira una giocata più bella dell’altra.

Finding his best when it matters most 💪💥@HumbertUgo's epic last 2 games to defeat Alcaraz…#RolexParisMasters pic.twitter.com/EsRvMkqTer — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2024

“On Fire” per come rimette una palla bassa e poi un passante super. Vince il game lettaralmente in trance, e in risposta continua a tirare a tutto braccio andando a mettere enorme pressione allo spagnolo, nella bolgia dell’arena che gli sentire ancor più il momento. Un doppio fallo, Humbert ha due match point sul 15-40. Sfrutta il secondo, con grandissimo coraggio e visione. Una notte per lui magica, che non potrà mai dimenticare. Vittoria meritata, che partita!

Humbert nei quarti trova Thompson, il sogno del francese continua. Alcaraz dovrà riflettere su questa sconfitta: bravissimo il rivale, ma ha pagato dazio nel finale, dove sotto la pressione del pubblico e del tennis super aggressivo di Ugo non è riuscito a ribaltare la situazione a suo favore o arrivare almeno al tiebreak. Ma i meriti di Humbert sono davvero enormi in questa notte parigina, quella delle “Streghe”…

Marco Mazzoni

ATP Paris Ugo Humbert [15] Ugo Humbert [15] 6 3 7 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 1 6 5 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 U. Humbert 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 U. Humbert 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0