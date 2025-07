Sinner su Alcaraz: “Dal primo scambio ho capito che aveva qualcosa di speciale”

Jannik Sinner ha sempre mantenuto una sincera ammirazione nei confronti di Carlos Alcaraz, e durante questi giorni a Wimbledon 2025 lo ha ribadito in un’interessante chiacchierata con i media. L’azzurro, oggi tra i protagonisti del circuito e rivale diretto dello spagnolo ai vertici mondiali, è tornato con la memoria al primo incontro tra i due, datato 2019, in un Challenger a Villena.

“Ci sono certi giocatori per cui capisci subito che hanno qualcosa di speciale, Carlos è uno di questi. Quando ci siamo affrontati nel circuito Challenger, si percepiva al volo dal suono dei suoi colpi, dal modo in cui si muoveva, che era destinato a grandi cose. Sapevi che sarebbe arrivato in alto, senza dubbi… Ad esempio, questo pensiero su me stesso non l’avevo così chiaro”, ha confessato Sinner con la sua consueta onestà.

Parole che raccontano non solo il rispetto e la stima per il talento del murciano, ma anche la consapevolezza di come il percorso nel tennis sia spesso fatto di sensazioni, intuizioni e, a volte, di dubbii. Da allora, la carriera di entrambi è esplosa: Alcaraz e Sinner oggi rappresentano il nuovo volto del tennis mondiale, con una rivalità destinata a scrivere pagine importanti anche a Wimbledon.

Il racconto di Sinner dimostra ancora una volta la sportività e l’umiltà che lo contraddistinguono, ma anche il piacere di misurarsi con chi, fin dagli inizi, è apparso “speciale” agli occhi di tutti—incluso il suo attuale rivale più diretto.