Il tributo a Nadal di Federer, Djokovic e molti altri tennisti (video)

“La gente ricorderà la tua personalità, il tuo stile di gioco, cosa hai rappresentato per il tennis, la tua aura. Rafa ha portato moltissimo al nostro sport, è stato grande con i media e fantastico con i giovani fan, in questa disciplina è arrivato a livello a cui quasi nessun altro può ambire, è una grande persona per il tour”. Così Roger Federer conclude il suo piccolo pensiero sul grande rivale Rafael Nadal, che oggi ha annunciato il proprio ritiro dal tennis professionistico dopo le Final 8 di Davis Cup nel prossimo novembre a Malaga. Roger ha ricordato anche quel bellissimo momento in cui, pronti per registrare una clip video, i due si sono guardati e sono scoppiati a ridere a crepapelle, segno di vero divertimento e grande rispetto.

TennisTv ha pubblicato una bella clip video, nella quale molti campioni del tennis attuale hanno parlato di Nadal, un giusto tributo a una vera leggenda che tra poche settimane appenderà la fatidica racchetta al chiodo dopo mille battaglie e altrettante vittorie. La riportiamo qua sotto.

“Quando ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, ricordo Rafa vincere Roland Garros ed è stato lui a spingermi a diventare un tennista professionista”, rivela Ruud, che poi è andato ad allenarsi e crescere proprio presso l’accademia del campione nella sua isola. “Diventavo matto da piccolo guardando ogni sua partita in tv con la racchetta in mano”, ricorda Rublev, “è stato il mio idolo, grazie a lui ho iniziato a guardare lo sport in modo diverso”.

“Rafa è la ragione principale per la quale gioco a tennis, lo seguivo sempre in tv, sono sempre stato suo fan e aver potuto giocare con lui è stato incredibile” racconta Sebastian Korda. Divertente il ricordo di Medvedev: “Arrivò Rafa e tutti volevano mettersi la canotta e giocare il diritto con quel topspin esagerato, i maestri facevano fatica a spiegare ai ragazzi che forse non era il caso di giocare proprio esattamente come lui… Anch’io ammetto di aver provato a giocare il diritto come lui, ma senza canotta!”.

A role model to everyone Fellow ATP players have their say on one of the greatest players to play their sport @RafaelNadal pic.twitter.com/sQRlruwA5s — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2024

“Era come un tigre per l’intensità che metteva in campo, ogni volta, in ogni singolo allenamento” commenta Federer. “La sua attitudine, l’etica del lavoro, come ha saputo superare mille difficoltà è incredibile” afferma Andy Murray.

“L’energia che ha portato in campo, dal primo all’ultimo match giocato, è qualcosa che la gente ha capito e non dimenticherà mai” afferma Djokovic. “Non ho mai visto nessuno metter tutto quel che aveva in ogni singolo punto giocato” commenta Eubanks tra gli altri.

L’eredità di Nadal durerà per sempre, come la sua leggenda.

Marco Mazzoni