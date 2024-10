Solarino torna al centro del circuito ITF femminile con due tappe W35

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione dell’ITF di Solarino, torneo di tennis femminile che mette in palio un montepremi complessivo da 50 mila dollari in provincia di Siracusa. Per il decimo anno consecutivo la cittadina solarinese ospita la manifestazione, diventando punto di riferimento del circuito ITF, lo stesso che organizza l’Open di Francia meglio conosciuto come Roland Garros.

Alla conferenza hanno partecipato la vicesindaco e assessore allo Sport Francesca Oliva, l’assessore alle Attività Produttive e Sviluppo Economico Rosa Bazzano e il direttore del torneo Renato Morabito. Durante l’incontro sono stati presentati i dettagli dell’evento, che ogni anno richiama tenniste da tutto il mondo, contribuendo a promuovere Solarino come punto di riferimento nel panorama tennistico internazionale e portando indotto per il territorio.

“Anche quest’anno abbiamo il piacere di ospitare due tappe ITF a Solarino – ha dichiarato la vicesindaco Oliva -, un evento importante per la nostra comunità. Una punta di diamante per l’entità della manifestazione, sia per i risvolti di tipo economico che di tipo sociale, considerato l’arrivo di tenniste provenienti da tutte le parti del Mondo”.

Nel tabellone principale, insieme all’attuale testa di serie siciliana Giorgia Pedone (205 del ranking WTA), sono presenti giocatrici provenienti da Spagna, Serbia, Slovacchia e Taipei.

“Sistematicamente ogni anno sono arrivate qui a Solarino giocatrici provenienti dai Cinque Continenti e con un livello medio, al di la delle emergenti che poi raggiungono palcoscenici più importanti, che si attesta attorno alla 200^ posizione nel Mondo. Un livello – ha dichiarato il direttore Morabito – di assoluta eccellenza”

Novità assoluta di quest’anno e il restyling di tutti i campi su cui si giocheranno le due tappe l’ITFW35 di Solarino nelle date di novembre.

“Abbiamo realizzato un restyling di tutto l’impianto di gara per dare un’immagine professionale e pronta della struttura e dell’organizzazione – ha spiegato ancora il direttore del torneo -. Le giocatrici potranno apprezzare un fondo del campo migliorato, frangivento brandizzati, reti nuove e seggioloni per gli arbitri nuovi. Insomma, abbiamo fatto un investimento importante per valorizzare la manifestazione”.