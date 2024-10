WTA Finals 2024: A Riad il gran finale tra Sabalenka e Swiatek. Al via anche la nostra Jasmine Paolini

Le WTA Finals 2024 sono pronte a calare il sipario sulla stagione tennistica femminile a Riad, Arabia Saudita, dal 2 al 9 novembre. Il torneo, che quest’anno gode di un’organizzazione più strutturata grazie all’impegno della città ospitante, vedrà sfidarsi le otto migliori giocatrici della stagione, con in palio non solo il titolo ma anche la posizione di numero 1 mondiale tra Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

GRUPPO VIOLA

– Aryna Sabalenka (#1)

– Jasmine Paolini (#4)

– Elena Rybakina (#5)

– Qinwen Zheng (#7)

Il sorteggio sorride a Sabalenka, che si trova in un gruppo con due esordienti del torneo (Paolini e Zheng). L’unica vera insidia potrebbe essere rappresentata da Rybakina, che in passato ha già dimostrato di poter battere la bielorussa. Molto dipenderà dalla condizione fisica della kazaka. Per il secondo posto, Zheng sembra la candidata principale, ma tutto potrebbe dipendere dalle condizioni di gioco ancora non note.

GRUPPO ARANCIONE

– Iga Swiatek (#2)

– Coco Gauff (#3)

– Jessica Pegula (#6)

– Barbora Krejcikova (#8)

Il sorteggio è stato più severo con Swiatek, inserita in quello che appare come il gruppo più competitivo. Nonostante i precedenti favorevoli, la polacca potrebbe trovarsi in difficoltà se il campo dovesse rivelarsi particolarmente veloce. Gauff e Pegula partono favorite per la seconda posizione, ma le incognite sono molte, considerando anche il lungo periodo di inattività della Swiatek e il calo di forma di Krejcikova, che non brilla dal torneo di Wimbledon.

Le incognite

Molti gli interrogativi ancora senza risposta: dalle condizioni del campo (veloce, lento o intermedio?) alla risposta del pubblico, passando per il rendimento delle due debuttanti Zheng e Paolini. L’evento indoor di Riad si preannuncia ricco di spunti interessanti, con la lotta per il numero 1 mondiale tra Sabalenka e Swiatek a fare da sfondo a quello che promette di essere un torneo spettacolare.





Francesco Paolo Villarico