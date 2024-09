Flavio Cobolli: l’esordiente italiano alla Laver Cup 2024 (Video intervista)

Flavio Cobolli, giovane promessa del tennis italiano, si trova a vivere un’esperienza unica come riserva della squadra europea alla Laver Cup 2024. Il torneo, che vede sfidarsi i migliori tennisti d’Europa contro quelli del resto del mondo, rappresenta per Cobolli un’opportunità straordinaria di crescita e apprendimento.

In un’intervista ad Eurusport, Cobolli ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa esperienza: “Qui avrò la possibilità di rivedere Federer”, ha dichiarato il giovane tennista, riferendosi alla leggenda svizzera, ideatore della competizione. Questa affermazione sottolinea l’importanza che l’evento riveste per i giovani atleti, offrendo loro la chance di interagire con i più grandi campioni del tennis mondiale.

Nonostante il ruolo di riserva, Cobolli sembra determinato a godersi ogni momento di questa avventura. “Ci divertiremo”, ha aggiunto, lasciando trasparire un approccio positivo e la giusta dose di spensieratezza tipica della sua età.

La presenza di Cobolli nella squadra europea non solo testimonia la crescita del movimento tennistico italiano, ma offre anche al giovane atleta un’opportunità unica di osservare da vicino i migliori giocatori in azione, assorbendo preziose lezioni che potranno aiutarlo nel suo percorso professionale.

