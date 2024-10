Federer e Alcaraz si sono allenati insieme a Shanghai (Video)

Hanno fatto il giro del mondo le foto e video di Roger Federer e Carlos Alcaraz seduti uno a fianco all’altro nel corso della finale del Masters 1000 di Shanghai, con lo svizzero assai prodigo di chiacchiere e consigli al talento spagnolo. Jannik a fine match si è rivolto a loro, chiamandoli “leggende” e ringraziandoli per aver assistito alla partita, vinta dall’azzurro con una splendida prestazione su Djokovic. Federer è sbarcato a Shanghai anche per giocare una curiosa esibizione con personalità locali, assai apprezzata dagli appassionati.

Girava voce che Roger e Carlos si fossero anche allenati insieme… e alla fine c’ha pensato il canale social del torneo cinese a diffondere una clip nella quale i due scambiano su un campo laterale dell’impianto, usato per il riscaldamento dei tennisti. Un palleggio serrato, di buonissimo ritmo, dove si apprezza la facilità di gioco e pulizia degli impatti di entrambi i campioni.

What a treat @rogerfederer & @carlosalcaraz met up for a practice at the #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/wnLO95Jp4L

— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 17, 2024