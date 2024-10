Clamoroso errore arbitrale di Bernardes influenza il match Wawrinka-Cobolli a Shanghai (Video)

Errore insolito e incomprensibile di Carlos Bernardes nell’incontro di secondo turno del Masters 1000 di Shanghai tra Stan Wawrinka e Flavio Cobolli. Secondo game del terzo set: Wawrinka vince il primo punto e Bernardes, distratto dopo aver richiesto dei sali minerali per l’italiano, si dimentica di registrarlo.

WOW! This is actually crazy…

The chair umpire messed up and inputted/said the wrong score which led Wawrinka to be broken that game.

Should have been 15-0 to start, but two points in he counted the score as 0-30.

Not the best quality but I don't know how to screen record of…

