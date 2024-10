Berrettini ed il dolce siparietto con una giovane raccattapalle (Video)

Matteo Berrettini, prima del suo match contro Holger Rune all’ATP di Shanghai, ha colto l’occasione per un momento di leggerezza. Nei minuti che precedevano il suo ingresso in campo, il tennista italiano si è intrattenuto in una piacevole conversazione con la giovane raccattapalle che doveva accompagnarlo alla sua panchina.

Incuriosito, Berrettini ha chiesto alla bambina quanti anni avesse. Alla risposta “sette”, la reazione dell’italiano è stata esilarante. Con un misto di stupore e divertimento, ha esclamato quanto fosse fortunata la piccola, creando un momento di spontanea comicità non volontaria.