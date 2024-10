La frecciata ironica di Bublik a Sinner: ‘Come direbbe lui, i soldi non contano’ “(Video)

Alexander Bublik ha colto l’occasione di un’ampia intervista a TennisChannel per lanciare una frecciata ironica a Jannik Sinner.

Durante la conversazione, mentre l’intervistatore sottolineava i successi del kazako e il conseguente incremento del suo conto in banca, Bublik ha risposto con la sua proverbiale ironia: “Come direbbe Jannik Sinner, il denaro non è importante”, ha commentato ridendo, provocando l’ilarità anche dell’intervistatore.

Bublik shades Sinner in this Tennis Channel desk interview after losing to Rune

“Like Jannik Sinner said money is not the thing” https://t.co/DTc5Im4FL4 pic.twitter.com/geZGrUgbIx

— TennisONE App (@TennisONEApp) October 30, 2024