Sinner, Bolelli e Vavassori star del ‘Grand Opening Show’ delle ATP Finals

Non potevano certo mancare proprio loro, i tre protagonisti azzurri delle Nitto ATP Finals 2024. Jannik Sinner, Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno gli ‘special guests’ del ‘Grand Opening Show’, lo spettacolo che – venerdì 8 novembre a partire dalle ore 21:00 – inaugurerà ufficialmente il torneo di tennis più atteso dell’anno.

Il n° 1 del mondo, alla terza partecipazione nel torneo di fine anno, e la coppia azzurra di doppio più forte del ranking, scenderanno ‘in campo’ al fianco di tre grandi protagonisti della musica italiana – Blanco, Madame e Marco Mengoni – e del fuoriclasse Alessandro Cattelan, a cui sarà affidata la conduzione della serata.

A poche ore dal loro debutto nella fase a gironi del torneo di fine stagione, i tre portacolori del tennis italiano contribuiranno ad impreziosire, con la loro simpatia e il loro entusiasmo, una serata unica e imperdibile in cui gli artisti scalderanno l’atmosfera della Inalpi Arena con oltre 70 minuti di performance live e 20 brani in scaletta, scelti tra i più grandi successi del loro straordinario repertorio.

Una serata speciale

Il campo della Inalpi Arena si trasformerà per l’occasione in un inedito palcoscenico: oltre due ore di grandi esibizioni ed intrattenimento, tra luci, colori, note musicali e videoproiezioni che catapulteranno gli appassionati in una esperienza travolgente e immersiva, preludio ideale della settimana più bella dell’anno.

Alla serata-evento – organizzata dalla FITP, in associazione con l’ATP, e con il supporto di Live Nation, a cui è affidata la produzione dell’evento, e di LaTarma Entertainment, che cura la direzione artistica e creativa – parteciperà anche la coppia di produttori multiplatino di grandi hit del panorama musicale italiano Zef&Marz, a cui sarà affidato il DJ Set finale.

Tutti gli appassionati che non volessero lasciarsi sfuggire l’occasione di partecipare alla serata possono acquistare il proprio biglietto al seguente link:

https://www.ticketone.it/artist/grand-opening-show-nitto-atp-finals/