WTA Finals Riad 2024: Il programma completo di Sabato 02 e Domenica 03 Novembre. In campo Paolini e Errani-Paolini nel doppio

Le WTA Finals 2024 di singolare, in programma a Riyadh in Arabia Saudita, vedranno le otto migliori tenniste del mondo sfidarsi per il prestigioso titolo di fine stagione, con un montepremi complessivo di 15.2 milioni di dollari (circa 14 milioni di euro).

I riflettori sono puntati su Aryna Sabalenka, che dopo una stagione straordinaria impreziosita da due Slam punta a chiudere l’anno in bellezza. La bielorussa dovrà però guardarsi dalla campionessa in carica Iga Swiatek, da una Elena Rybakina che nonostante la lunga assenza rimane pericolosissima su queste superfici, e dal duo americano composto da Jessica Pegula e Coco Gauff.

Grande attesa per Jasmine Paolini, che fa il suo debutto nel torneo di fine anno. Nonostante parta più indietro nei pronostici, l’azzurra è pronta a godersi questa esperienza unica dando il massimo in ogni incontro.

Ogni giocatrice riceverà un premio di partecipazione di circa 300.000 dollari, indipendentemente dai risultati ottenuti nel torneo.

Nel doppio tra le protagoniste anche le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini, artefici di una stagione straordinaria che le ha portate a qualificarsi con merito per questo prestigioso evento. Nonostante la concorrenza di coppie più consolidate, le azzurre hanno tutte le carte in regola per dire la loro.

Ogni coppia riceverà un premio di partecipazione di circa 130.000 dollari, a prescindere dai risultati ottenuti nel torneo.

Il programma di Sabato 02 Novembre 2024

Center Court – ore 13:30

(3) Su-Wei Hsieh / (3) Elise Mertens vs (6) Nicole Melichar-Martinez / (6) Ellen Perez Inizio 13:30

(1) Aryna Sabalenka vs (7) Qinwen Zheng Non prima 16:00

(4) Jasmine Paolini vs (5) Elena Rybakina

(1) Lyudmyla Kichenok / (1) Jelena Ostapenko vs (8) Katerina Siniakova / (8) Taylor Townsend

Il programma di Domenica 03 Novembre 2024

Center Court – ore 11:00

(2) Gabriela Dabrowski / (2) Erin Routliffe vs (7) Hao-Ching Chan / (7) Veronika Kudermetova Inizio 11:00

(2) Iga Swiatek vs (8) Barbora Krejcikova Non prima 13:30

(3) Coco Gauff vs (6) Jessica Pegula Non prima 16:00

(4) Sara Errani / (4) Jasmine Paolini vs (5) Caroline Dolehide / (5) Desirae Krawczyk

(1) Aryna Sabalenka 🇧🇾(5) Elena Rybakina 🇰🇿(7) Qinwen Zheng 🇨🇳

ORANGE GROUP

(2) Iga Swiatek 🇵🇱

(3) Coco Gauff 🇺🇸

(6) Jessica Pegula 🇺🇸

(8) Barbora Krejcikova 🇨🇿

ROUND ROBIN DOPPIO

GREEN GROUP

(1) Kichenok 🇺🇦 / Ostapenko 🇱🇻

(3) Hsieh 🇹🇼 / Mertens 🇧🇪

(6) Melichar-Martinez 🇺🇸 / Perez 🇦🇺

(8) Siniakova 🇨🇿 / Townsend 🇺🇸

WHITE GROUP

(2) Dabrowski 🇨🇦 / Routliffe 🇳🇿

(4) Errani 🇮🇹 / Paolini 🇮🇹

(5) Dolehide 🇺🇸 / Krawczyk 🇺🇸

(7) Chan 🇹🇼 / Kudermetova 🇷🇺