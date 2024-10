Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Zverev è il quarto tennista a centrare gli ottavi in tutti i Masters 1000 nella stessa stagione. Out Shelton. Draper sogna le ATP Finals, serve un miracolo a Parigi

Alexander Zverev continua la sua corsa per chiudere l’anno come numero 2 del ranking mondiale con un’impresa storica. Il tedesco, grazie alla vittoria su Tallon Griekspoor al Masters 1000 di Parigi, ha raggiunto un traguardo che lo colloca tra i grandi del tennis.

Il numero 3 ATP ha superato l’olandese Tallon Griekspoor (39°) con il punteggio di 7-6(2) 6-3 in poco più di un’ora e mezza. Una prestazione solida, caratterizzata dall’innalzamento del livello nei momenti chiave del match.

Con questa vittoria, Sascha è diventato solo il quarto giocatore nella storia a raggiungere gli ottavi di finale in tutti i Masters 1000 della stessa stagione. Prima di lui, l’ultimo a riuscirci era stato Rafael Nadal nel 2017 (che aveva centrato l’impresa anche nel 2009). Gli altri a raggiungere questo traguardo sono stati Tomas Berdych (2011 e 2013) e Novak Djokovic (2009).

Ora Zverev affronterà il francese Arthur Fils negli ottavi di finale, in quello che sarà il remake della spettacolare finale dell’ATP 500 di Amburgo, vinta dal francese.

Jack Draper mantiene vive – seppur flebili – le speranze di qualificazione alle Nitto ATP Finals 2024 di Torino. Il britannico, attualmente #14 nella Race, avrebbe bisogno di vincere il Rolex Paris Masters per avere una chance, ma nemmeno questo gli garantirebbe la certezza della qualificazione.

Per il momento, Draper ha superato un ostacolo importante battendo Taylor Fritz al termine di una battaglia conclusa con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6. Il prossimo avversario sarà Alex de Minaur, entrambi tennisti con concrete possibilità di qualificarsi per l’ultimo evento della stagione.

Riuscirà Jack a compiere il miracolo a Parigi?

ATP Paris Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 2 7 Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 4 6 6 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* df 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 D. Medvedev 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 A. Popyrin 0-15 15-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-0

1. Alexei Popyrinvs [4] Daniil Medvedev

2. Arthur Fils vs Jan-Lennard Struff



ATP Paris Arthur Fils Arthur Fils 6 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 3 4 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 A. Fils 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-2 → 5-3 A. Fils 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 J. Struff 15-0 30-0 ace 30-15 ace 3-0 → 3-1 A. Fils A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 J. Struff 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 1-0 → 2-0 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [WC] Giovanni Mpetshi Perricard vs Karen Khachanov



ATP Paris Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 7 1 4 Karen Khachanov Karen Khachanov 6 6 6 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-5 → 1-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 1-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* ace 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* ace 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 12*-12 13-12* 6-6 → 7-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Mpetshi Perricard 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df ace 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 0-40 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 3-2 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 0-40 15-0 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 30-15 ace 1-1 → 2-1 K. Khachanov 30-0 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. [3] Alexander Zverev vs Tallon Griekspoor (non prima ore: 19:00)



ATP Paris Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 7 6 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 6 3 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* ace 6-2* 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-4 T. Griekspoor 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

5. [LL] Arthur Cazaux vs Ben Shelton (non prima ore: 20:30)



ATP Paris Arthur Cazaux Arthur Cazaux 6 7 Ben Shelton Ben Shelton 3 6 Vincitore: Cazaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 3-4* 4-4* df 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Shelton 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Cazaux 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 B. Shelton 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 B. Shelton 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Cazaux 2-0 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Grigor Dimitrov vs Tomas Martin Etcheverry



ATP Paris Grigor Dimitrov [8] Grigor Dimitrov [8] 6 6 7 Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 7 3 5 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* ace 5-5* df 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 ace 6-6 → 6-7 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

2. [15] Ugo Humbert vs [Q] Marcos Giron



ATP Paris Ugo Humbert [15] Ugo Humbert [15] 6 6 Marcos Giron Marcos Giron 3 2 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 5-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-1 → 5-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. Giron 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 3-0 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Giron 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-3 → 6-3 M. Giron 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Giron 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 M. Giron 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 U. Humbert 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Alexander Bublik vs [13] Holger Rune



ATP Paris Alexander Bublik Alexander Bublik 4 2 Holger Rune [13] Holger Rune [13] 6 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Rune 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 2-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 H. Rune 15-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Bublik 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Rune 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 A. Bublik 30-40 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 4-4 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 H. Rune 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 15-30 40-30 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

4. [9] Alex de Minaur vs [LL] Miomir Kecmanovic (non prima ore: 15:30)



ATP Paris Alex de Minaur [9] Alex de Minaur [9] 6 7 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 4 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* ace 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. de Minaur 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 A. de Minaur 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

5. Jack Draper vs [5] Taylor Fritz



ATP Paris Jack Draper Jack Draper 7 4 6 Taylor Fritz [5] Taylor Fritz [5] 6 6 4 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 6-4 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Draper 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Draper 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 1-0 → 1-1 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-5 → 4-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Draper 0-15 df 0-30 df 0-40 3-3 → 3-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 3-1 → 3-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Arthur Rinderknech vs Alex Michelsen



ATP Paris Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 7 7 Alex Michelsen Alex Michelsen 6 6 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Rinderknech 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 4-2 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Michelsen 15-15 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 Tiebreak 0-0

2. [LL] Zizou Bergs vs [WC] Adrian Mannarino



ATP Paris Zizou Bergs Zizou Bergs 6 2 4 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 3 6 6 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Mannarino 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Z. Bergs 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 Z. Bergs 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Z. Bergs 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Mannarino 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. [Alt] Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin



ATP Paris Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry 2 7 5 Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin 6 5 10 Vincitore: Gonzalez / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-1 ace 1-1 2-1 3-1 df 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-40 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 df 15-15 df 30-15 1-2 → 1-3 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

4. Jean-Julien Rojer / Joe Salisbury vs Neal Skupski / Michael Venus



ATP Paris Jean-Julien Rojer / Joe Salisbury Jean-Julien Rojer / Joe Salisbury 1 0 Neal Skupski / Michael Venus Neal Skupski / Michael Venus 6 6 Vincitore: Skupski / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 N. Skupski / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 0-5 → 0-6 J. Rojer / Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-4 → 0-5 N. Skupski / Venus 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J. Rojer / Salisbury 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-2 → 0-3 N. Skupski / Venus 15-0 30-0 ace 0-1 → 0-2 J. Rojer / Salisbury 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Skupski / Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 1-5 → 1-6 J. Rojer / Salisbury 0-3 N. Skupski / Venus 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Rojer / Salisbury 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 N. Skupski / Venus 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

5. Alexander Bublik / Karen Khachanov vs [WC] Arthur Fils / Giovanni Mpetshi Perricard



Il match deve ancora iniziare

6. Sander Gille / Joran Vliegen vs [Alt] Lloyd Glasspool / Adam Pavlasek