Berrettini si allena a Shanghai (video)

Buone notizie in arrivo dalla Cina su Matteo Berrettini. Il nostro campione infatti dopo il doloroso ritiro a Tokyo all’avvio del secondo set vs. Fils per un nuovo dolore ai muscoli addominali, si trova a Shanghai e si è allenato in campo insieme ad altri giocatori, tra i quali anche Zverev.

Lo mostra una breve clip video girata da una appassionata locale (nickname IG yujjingo) e condivisa sui social, che riportiamo.

Ecco la breve clip video di Berrettini in allenamento a Shanghai, girato da un’ appassionata cinese. Speriamo sia una buona notizia dopo il ritiro a Tokyo. Forza Matteo! #Berrettini pic.twitter.com/LCreniCd3P — Marco Mazzoni (@marcomazz) September 30, 2024

Berrettini è reduce dalle tre buone vittorie in Davis Cup a Bologna, nelle quali aveva mostrato una buona condizione fisica generale. Per questo si era detto fiducioso sul proprio finale di stagione, a caccia di un posto vicino ai primi trenta del mondo per essere testa di serie ai prossimi Australian Open e magari anche una convocazione a Malaga per la final 8 di Davis.

Il nuovo infortunio e ritiro sofferto a Tokyo aveva lasciato grande amarezza, ma adesso c’è speranza che il problema non fosse così grave e che possa giocare normalmente il masters 1000 cinese.

Mario Cecchi