Moise Kouame, primo classe 2009 ad ottenere punti ATP (Video)

6 marzo 2009, una data che forse scriveremo spesso in futuro. È la data di nascita di Moise Kouame, giovanissimo talento francese che vincendo il primo match di qualificazione al Challenger di Brest (sul kazako Yevseyev, numero 222 ATP, per 6-4 2-6 6-4) è diventato a soli 15 anni il primo classe 2009 ad ottenere punti nel ranking mondiale. Due “punticini” ‘per l’esattezza, li avrà da lunedì 28 con la nuova classifica successiva al torneo francese. Oggi il teenager di Sarcelles (poco a nord di Parigi) proverà ad entrare nel main draw del torneo affrontando Alexei Vatutin, esperto 31enne russo oggi n.323 al mondo ma con un best di 136 nel 2018. Vedremo se il giovanissimo transalpino centrerà il tabellone principale, ma la sua resta un’impresa che già lo pone negli annali della disciplina per precocità.

“È incredibile, francamente provo solo grandi emozioni, per fortuna sono riuscito a gestirle in campo ma mi sono davvero divertito, sono felice”, ha confidato Moise dopo la partita, secondo quanto riporta Ouest France. “È andata molto bene. Se non fossi riuscito a gestire le mie emozioni, non sarebbe stata la stessa storia, quindi sono molto contento di me stesso e questo è fantastico”.

Kouame è attualmente al 52esimo posto della classifica under 18, ma visto il suo tennis e il fisico già discretamente strutturato, la sensazione è che di tornei junior non ne giocherà ancora molti. Dotato di una grande velocità in campo, un buon tocco di palla e un diritto già assai incisivo quando spinge a tutta, sembra possedere attitudine e qualità molto interessanti. È impostato come un attaccante da fondo campo, pronto ad avanzare e chiudere il punto col diritto, colpo con un’apertura molto breve e un’accelerazione del braccio notevolissima. Proprio la combinazione di apertura breve e timing sulla palla gli consente di essere efficace anche in risposta. Il rovescio (bimane) sembra ancora un colpo da affinare e potenziare. Ovviamente è un tennista in piena costruzione, ma la base sembra molto interessante. Riportiamo un video che mostra le parti salienti della sua vittoria a Brest, per scoprirlo meglio.





In Francia è seguito con grande attenzione, considerato probabilmente il talento più promettente in assoluto tra le nuovissime leve. Non resta che seguire il suo percorso, osservando con curiosità l’evoluzione del suo tennis.

Marco Mazzoni