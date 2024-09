Medvedev rischia la squalifica alla Laver Cup: polemiche per il lancio della racchetta. Poi dopo “ho giocato il peggior tennis della mia vita” (Video)

Daniil Medvedev è stato molto vicino alla squalifica durante il suo incontro alla Laver Cup 2024 contro Ben Shelton. Dopo aver perso un punto importante nel tie-break, il russo ha scagliato la racchetta che, rimbalzando sul terreno, ha quasi raggiunto la prima fila di spettatori. John McEnroe ha chiesto la squalifica, così come lo stesso Shelton. Anche Kokkinakis ha parlato ai microfoni del torneo, commentando che il russo non dovrebbe essere più in campo, mentre Zverev ha difeso il suo compagno di squadra.

FOLLIA DI MEDVEDEV: RACCHETTA SUGLI SPALTI



“Ho giocato il peggior tennis di tutta la mia vita, sono molto deluso per aver deluso i miei compagni di squadra”. Con queste parole decise Daniil Medvedev ha iniziato la sua conferenza stampa dopo la sconfitta contro Ben Shelton. Inoltre, il giocatore russo ha dichiarato di essere pentito per aver lanciato la racchetta, ma ha sottolineato di non essere stato squalificato in conformità con le regole, poiché la sua racchetta non ha colpito nessuno.

GLI HL DI SHELTON-MEDVEDEV



