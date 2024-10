Trevisan ai quarti a Jiujiang: Bondar battuta in due set

Martina Trevisan approda ai quarti di finale del WTA di Jiujiang superando l’ungherese Anna Bondar con il punteggio di 7-6 6-2 dopo due ore di battaglia. Un risultato importante per la tennista toscana, che cerca di chiudere positivamente un 2024 complicato che l’ha vista scivolare al numero 136 del ranking mondiale.

Il match si è aperto con una fase molto equilibrata. Trevisan ha dovuto salvare diverse palle break, tra cui due nel settimo gioco. L’ungherese è riuscita a strappare il servizio nell’undicesimo game, ma l’azzurra ha reagito immediatamente con un controbreak a zero che ha portato al tie-break, vinto dalla toscana per 7-4.

Dopo una palla break non sfruttata in apertura, Trevisan ha preso il comando delle operazioni nel secondo parziale. Decisivo il break nel quinto game, seguito da un altro nel settimo dopo quattro opportunità, che le ha permesso di scappare sul 5-2 e chiudere poi 6-2.

Ai quarti di finale la fiorentina affronterà la testa di serie numero due Rebecca Sramkova, con l’obiettivo di raccogliere punti preziosi per entrare direttamente nel main draw dell’Australian Open 2025.

WTA Jiujiang Anna Bondar Anna Bondar 0 6 2 0 Martina Trevisan • Martina Trevisan 0 7 6 0 Vincitore: Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Martina Trevisan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 3*-3 3*-4 4-4* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





