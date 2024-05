Errani e Paolini dominano la semifinale degli Internazionali d’Italia 2024. Le azzurre sono in finale (sintesi video della partita)

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno dominato la prima semifinale di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis a Roma. Le azzurre hanno surclassato le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, teste di serie numero 8, con un punteggio netto di 6-1, 6-2 in soli 62 minuti di gioco.

Le statistiche evidenziano la supremazia della coppia italiana, che ha vinto 53 punti contro i 31 delle avversarie, mettendo a segno 14 punti consecutivi tra il quinto e l’ottavo game del secondo set. Errani e Paolini hanno trasformato 6 delle 8 palle break a disposizione, concedendo solo due opportunità alle avversarie.

Nel primo set, dopo due giochi equilibrati, Errani e Paolini hanno trovato il break decisivo nel terzo game, confermando lo strappo e portandosi sul 4-1. La coppia italiana ha chiuso il set con un altro break, vincendo 6-1 in 31 minuti.

Nella seconda frazione, nonostante un tentativo di reazione delle statunitensi con un break a zero nel terzo game, Errani e Paolini hanno piazzato un parziale di 20 punti a 5 nei restanti 5 game, strappando per tre volte il servizio alle avversarie e chiudendo al primo match point sul 6-2, ancora una volta in 31 minuti.

In finale, domenica, le azzurre affronteranno la vincente della sfida tra le cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng e le numero 3 del seeding, la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe.