Tommy Paul scrive la sua storia a Roma: prima semifinale in un Masters 1000 sulla terra battuta

Non è un segreto che Tommy Paul sappia giocare sulla terra battuta, considerando che è il campione juniores del Roland Garros 2015. Ma la verità è che il nordamericano sta finalmente mostrando questa qualità sulla terra rossa nel circuito principale e si è qualificato per la prima volta in carriera alle semifinali di un Masters 1000 disputato sulla superficie rossa. È il caso di dire che Paul non vuole mettere i piedi per terra a Roma e continua a sognare in grande al Masters 1000 italiano.

Il numero 16 del ranking ATP ha interrotto il cammino di Hubert Hurkacz (9°) e continua a sognare in questa edizione degli Internazionali BNL d’Italia, questa volta con i parziali di 7-5, 3-6 6-3. È solo la terza volta in carriera che raggiunge questa fase in un torneo Masters 1000, dopo essere caduto alle porte della finale di Toronto l’anno scorso e di Indian Wells già in questa stagione, ed è la 12ª semifinale in carriera nel circuito maggiore, solo la seconda sulla terra battuta.

Di certo si è trattato di un’autentica montagna russa. Paul è arrivato a condurre per 7-5 e 2-0, ma Hurkacz alla fine si è stabilizzato e ha vinto otto dei successivi nove giochi per forzare il terzo set e aprire subito un vantaggio di 2-0 nel terzo parziale. Ma il nordamericano non ha smesso di lottare e ha pareggiato sul 2-2, prima di subire un nuovo break e restituirlo di nuovo, volando addirittura poi sul 6-3 finale. Ma solo dopo un ultimo epico gioco di servizio, di oltre 15 minuti, in cui ha salvato sei palle break e chiuso al quarto match point utile.

Tommy Paul diventa anche solo il quinto americano a raggiungere questa fase del Masters 1000 di Roma dal 2000, unendosi ad Andre Agassi, Andy Roddick, John Isner e Reilly Opelka. Ora attende Stefanos Tsitsipas o Nicolas Jarry per sapere chi affronterà nella lotta per un posto in finale.

ATP Rome Hubert Hurkacz [7] Hubert Hurkacz [7] 5 6 3 Tommy Paul [14] Tommy Paul [14] 7 3 6 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-4 → 3-5 T. Paul 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Paul 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 5-3 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi