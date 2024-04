Sinner, non indolore il passaggio dal veloce alla terra battuta (video editoriale)

Ha fatto molto discutere la seconda sconfitta stagionale patita da Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Monte Carlo. Il clamoroso errore arbitrale sul 3-1 del terzo set, con un peso enorme sull’andamento dell’incontro, i problemi muscolari accusati poco dopo dall’italiano, ma anche l’inizio di partita incerto. Uno degli aspetti che meno è stato sottolineato è il passaggio da mesi e mesi di competizioni su campi rapidi in sintetico alla terra battuta, dove Jannik non giocava partite competitive da Roland Garros 2023, ossia dallo scorso maggio. Un passaggio affrontato in pochi giorni, vista la splendida vittoria a Miami, che Sinner ha dovuto digerire in modo repentino e che probabilmente ha avuto un peso importante. Ne parla Marco Mazzoni nel video editoriale di Livetennis.it.

