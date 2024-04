Ferrero: “Alcaraz questa settimana sta ricominciando a vedere la luce” (video)

A margine della fascinosa serata dei Laureus Award, svolta ieri sera a Madrid nel bel Palacio de Cibeles, Juan Carlos Ferrero ha rilasciato una breve dichiarazione a Eurosport Spagna sul suo assistito Carlos Alcaraz. Il più giovane n.1 della storia moderna è attualmente al Masters 1000 di Madrid, allenandosi precauzionalmente con una protezione all’avambraccio destro dopo il problema sofferto di ritorno dagli USA che l’ha costretto a saltare sia il torneo di Monte Carlo che quello di Barcellona. Per il coach le cose stanno andando assai meglio.

🗣️ “Esta semana está empezando a ver la luz” Juan Carlos Ferrero, sobre Alcaraz en Eurosport desde los #Laureus24 pic.twitter.com/CqtHEa5p2B — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 22, 2024

“Non stare bene per lo stato mentale del giocatore non è positivo, ma questa settimana sta ricominciando a vedere la luce, si è sentito molto bene nell’allenamento e penso che questo sia molto positivo per quel che arriverà nel resto della settimana e per prepararsi al meglio possibile” afferma Ferrero.

Per Ferrero accettare dei momenti di stop per infortuni è parte dell’apprendimento di un giovane: “Deve imparare che anche questo fa parte di quel che è il circuito. Alla fine le settimane arrivano una dietro l’altra, siamo stati un mese negli Stati Uniti e disgraziatamente a Monte Carlo c’è stato questo piccolo spavento, ci è costato un po’ più di tempo di quel che speravamo, ma il calendario così, tutto arriva con un evento dietro all’altro e quando ti fai male capita di non poter giocare alcuni tornei” conclude l’allenatore, fiducioso nel pronto rientro di Carlos.

Mario Cecchi