Ufficiale: il Queen’s club dal 2025 ospiterà un 500 femminile la settimana prima di quello maschile

Save the date: 9-15 giugno 2025. Il tennis femminile dopo oltre 50 anni torna nel club della regina. La LTA, insieme alla WTA, dopo molte voci ha sciolto la riserva, confermando che la settimana seguente Roland Garros ci sarà un torneo femminile di categoria 500 a Londra presso il Queen’s Club; subito dopo scatterà il classico evento maschile.

È sicuramente una buona notizia per il tennis femminile visto il ritorno in un contesto molto prestigioso, ma i giocatori hanno espresso preoccupazione sulla qualità dei campi in erba che erediteranno nello storico impianto nella zona ovest di Londra dopo una settimana di stress per i match del torneo rosa. L’ATP ha richiesto una revisione dopo l’evento inaugurale di due settimane del prossimo anno, ma la LTA afferma di essere “molto fiduciosa che sarà uno spostamento permanente”.

“Abbiamo rassicurato l’ATP in più occasioni che non ci sarà alcun impatto sull’integrità e sulle prestazioni del campo”, ha affermato Chris Pollard, direttore dei grandi eventi della LTA. “L’ATP vuole una revisione alla fine del torneo 2025. Il nostro obiettivo rimane quello di offrire un torneo di grande successo e quindi siamo molto fiduciosi che sarà una mossa permanente e che l’ATP continuerà a supportarci nell’ospitare un evento femminile e maschile al Queen’s Club a lungo termine”.

L’erba non è più quella di un tempo, da tutti i punti di vista. La mescola che crea il manto è più resistente e ha aumentato anche il rimbalzo della palla. La LTA afferma di aver studiato le condizioni meteorologiche, la densità del terreno e la potenziale usura delle aree del campo, in particolare quella a ridosso della linea di fondo, visto che ormai il canonico serve and volley è relegato a rare occasioni, ancor più per il tennis femminile.

Resta comunque qualche interrogativo. Ci saranno meno campi disponibili per gli uomini che arriveranno presto per allenarsi e prepararsi per l’evento di qualificazione, che si svolgerà nell’ultimo fine settimana del torneo WTA. E l’impianto del Queen’s club, seppur ricco di fascino, non è esattamente grande.

Le donne giocheranno al Queen’s la settimana immediatamente successiva Roland Garros. La LTA spera che ciò possa aumentare il profilo del torneo femminile e aumentare la visibilità di questo sport all’inizio della stagione sull’erba. L’anno scorso solo cinque delle 20 migliori giocatrici del mondo hanno gareggiato nella settimana successiva al Roland Garros, ma la LTA ritiene che “il luogo iconico e l’erba incontaminata” del Queen’s invoglieranno molti più giocatrice a giocare. Il montepremi sarà inferiore per il torneo femminile, anche se entrambi gli eventi avranno lo “status 500”. “È una situazione molto complessa dato che il prize money è fissato dalla WTA e dall’ATP”, ha spiegato Pollard. “Siamo lieti che la WTA si stia muovendo verso la parità dei compensi. In definitiva, il torneo maschile del Queen’s è attualmente l’unico torneo redditizio gestito dalla LTA: gli altri tornei in questo momento non hanno successo commerciale”.

Eastbourne organizzerà ancora un evento combined nella settimana prima di Wimbledon, ma il torneo WTA sarà declassato allo status 250, il che significa maggiori restrizioni su chi può partecipare. Infatti dato che un evento WTA 500 si svolgerà in Germania nella stessa settimana, nessun giocatrice tra le prime 10 potrà entrare a Eastbourne, a meno che non sia britannica o campionessa in carica.

Questo passo sembra un’ulteriore mossa verso la maggior integrazione tra tour maschile e femminile richiesta da molti. Non resta che aspetta il giugno del 2025 per vedere se effettivamente i campi in erba del Queen’s reggeranno l’impatto delle due settimane, oppure se gli uomini inizieranno il loro torneo su manti già in pessime condizioni.

Mario Cecchi