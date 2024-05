La magia di Karatsev al Masters 1000 di Roma: un ‘tweener’ da sogno per chiudere la partita (Video)

Ci sono molti modi per chiudere una partita, molteplici pensieri che possono passare per la mente del giocatore per mettere la ciliegina sulla torta di un incontro. Si dice che la cosa più importante dell’ultimo punto sia vincerlo, indipendentemente da come, ma ci sono volte in cui la forma supera la sostanza. È successo ieri al Masters 1000 di Roma

quando Aslan Karatsev non ha esitato un istante a eseguire un ‘tweener’ per lasciare Mackenzie McDonald a bocca aperta a rete. Detto questo, arriveremo a novembre e probabilmente non troveremo molti ‘match point’ più spettacolari di questo.





Marco Rossi