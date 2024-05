Da Roma a Torino, Passaro brilla ancora: si prende il secondo turno e anticipa la pioggia

Dopo quello che ha definito il miglior torneo della sua carriera, ossia gli Internazionali d’Italia dove è arrivato al terzo turno partendo dalle qualificazioni (e mancando per un soffio gli ottavi di finale), Francesco Passaro è arrivato a Torino col serbatoio stracolmo di fiducia. Si è visto nel suo match d’esordio al Piemonte Open Intesa Sanpaolo, nel quale ha superato in tre set un giocatore sempre difficile da battere come il colombiano Daniel Elahi Galan, che al Circolo della Stampa Sporting difendeva la semifinale del 2023. Un anno dopo, invece, il suo torneo è durato un solo match: il 6-2 6-7 6-2 sul Campo Stadio col quale l’azzurro l’ha spedito a fare le valigie, giocando un match ordinato e di grande costanza. Il perugino classe 2001 è mancato soltanto nel tie-break del secondo set, perso malgrado un vantaggio di 6-4, ma non ha battuto ciglio e dal 2-2 del terzo set è tornato padrone dell’incontro, chiuso dopo 2 ore e 34 minuti. “Mi è scappato il secondo set nonostante due chance di vincerlo – ha ammesso –, ma sono rimasto concentrato e ho gestito alla grande il terzo, non concedendo nemmeno una palla-break. Sono contento della vittoria e del mio atteggiamento in campo, aspetto sul quale sto lavorando molto col mio mental coach. Finalmente si vede un po’ di continuità”.

Per Passaro, al secondo turno ci sarà venerdì il vincitore del duello fra il brasiliano Thiago Seyboth Wild e il finlandese Emil Ruusuvuori: una sfida fermata mercoledì sul 4-3 per il secondo e ripartita nella serata di giovedì, appena prima che intorno alle 21.20 un forte acquazzone obbligasse a rimandare tutto all’indomani. A fare le spese dell’ennesimo capriccio meteorologico anche Luca Nardi e J.J. Wolf, in lotta sul punteggio di 4-4 al terzo quando la pioggia ha fermato tutto. Ancora da giocare, fra i primi turni, anche la sfida fra David Goffin e Juan Pablo Varillas. Saranno tutti in campo venerdì, in una giornata (al via alle 10) che per il singolare prevede anche gli incontri di secondo turno, oltre che primo turno e quarti di finale del doppio. Ricchissimo il programma del Campo Stadio, con quattro incontri che promettono spettacolo. Alle 11 tocca a Luciano Darderi contro Marc-Andrea Huesler, poi a Lorenzo Sonego contro Federico Coria e quindi al derby azzurro Arnaldi-Fognini. In chiusura di programma, non prima delle 18, l’esordio della prima testa di serie Lorenzo Musetti, contro il vincitore di Goffin-Varillas. Ulteriori informazioni sul sito www.piemonteopen.com e sulla pagina Instagram @piemonteopen.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Primo turno: Luciano Darderi (Ita) b. Camilo Ugo Carabelli (Arg) 6-4 6-3, Francesco Maestrelli (Ita) b. Mattia Bellucci (Ita) 6-4 6-2, Fernando Meligeni Alves (Bra) b. Thiago Tirante (Arg) 4-6 6-3 6-1, Fabio Fognini (Ita) b. Giulio Zeppieri (Ita) 6-2 6-3, Marc-Andrea Huesler (Sui) b. Corentin Moutet (Fra) 7-6 3-6 6-2, Brendon Nakashima (Usa) b. Yoshihito Nishioka (Jpn) 6-4 4-3 ritiro, Francesco Passaro (Ita) b. Daniel Elahi Galan (Col) 6-2 6-7 6-2.

CHALLENGER UOMINI – SINGOLARE: Torino 2 (Italia), terra battuta

**11:00**

Huesler M. 🇨🇭 – Darderi L. 🇮🇹

**11:30**

Goffin D. 🇧🇪 – Varillas J. P. 🇵🇪

**11:30 Interrotta**

Nardi L. 🇮🇹 – Wolf J.J. 🇺🇸 1:1

**11:30 Interrotta**

Seyboth Wild T. 🇧🇷 – Ruusuvuori E. 🇫🇮 0:0

**12:30**

Coria F. 🇦🇷 – Sonego L. 🇮🇹

**13:00**

Meligeni Alves F. 🇧🇷 – Maestrelli F. 🇮🇹

Nakashima B. 🇺🇸 – Navone M. 🇦🇷

**14:00**

Arnaldi M. 🇮🇹 – Fognini F. 🇮🇹