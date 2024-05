Darren Cahill posta foto su terra battuta, indizio per Sinner?

Darren Cahill ha postato sul proprio profilo Instagram una bella foto che ritrae la sua racchetta sulla terra battuta e palle del Roland Garros. Che sia un indizio sulla presenza del suo assistito Jannik Sinner al torneo parigino?

Al momento non è arrivata alcuna comunicazione da parte del giocatore, impegnato nelle cure del problema all’anca sofferto a Monte Carlo ed esploso in modo evidente al Masters 1000 di Madrid, dove il n.2 del mondo è stato costretto a ritirarsi all’indomani di una sua battaglia contro Khachanov.

Quindi l’amara decisione di non giocare a Roma e la permanenza a Torino, dove presso il J Medical sta trattando l’anca infortunata.

In attesa di conoscere la decisione di Jannik, la foto di Cahill accende la speranza di vederlo in gara a Parigi, significherebbe che il problema sofferto non è così grave.

Mario Cecchi