Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Iga Swiatek raggiunge la finale del WTA 1000 di Roma dopo aver sconfitto Coco Gauff. Sarà finale con Aryna Sabalenka (Video)

Guardate un po’ chi ci sono in finale. Aryna Sabalenka ha fatto anche lei la sua parte e affronterà Iga Swiatek nella finale del WTA 1000 di Roma, due settimane dopo aver dato vita a una battaglia memorabile a Madrid. Sarà l’11ª volta che le attuali numero uno e due del ranking si affronteranno, la quinta in finale.

Come a Madrid, Sabalenka ha battuto anche Danielle Collins (15ª), questa volta in semifinale, con i parziali di 7-5 6-2, in poco meno di un’ora e mezza. La statunitense è riuscita ad applicare la sua potenza per annullare uno svantaggio di 4-1 nel primo set, ma la storia ha preso una piega definitiva a partire dal 5-5: la bielorussa ha vinto otto dei dieci giochi successivi e ha risolto la questione in modo chiaro. Sabalenka ora cercherà di equilibrare un po’ di più lo scontro diretto che è fermo sul 3-7 con Swiatek. Si tratta della quarta finale della numero due del mondo nel 2024 e la 28ª della carriera, alla ricerca del secondo trofeo della stagione e il 15° in totale. Un incontro entusiasmante che si ripete questo sabato nell’anticamera del Roland Garros.

Iga Swiatek, numero uno del mondo, lotterà per il titolo nel WTA 1000 di Roma dopo aver superato Coco Gauff nelle semifinali, in quella che è stata la 10ª vittoria su 11 scontri contro la giovane 20enne.

La tennista polacca si è nuovamente imposta sulla terra battuta e, nonostante l’equilibrio in molti giochi, è riuscita a imporsi con i parziali di 6-4 6-3, dopo 1 ora e 50 minuti.

Gauff è stata la prima giocatrice a strappare il servizio – già al secondo gioco dell’incontro – tuttavia, è stato l’unico break che è riuscita a ottenere in tutto il duello. Swiatek, che ha raggiunto l’11ª vittoria consecutiva, cercherà il quarto titolo della stagione contro la vincitrice del confronto tra Aryna Sabalenka e Danielle Collins.

